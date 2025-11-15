Manfredonia saluta con profonda commozione Libero Gabriele, venuto a mancare il 14 novembre all’età di 96 anni. Figura stimata in città, Gabriele è stato per decenni un punto di riferimento del commercio sipontino, uno di quei volti capaci di raccontare – con il loro lavoro e la loro dignità – un pezzo della storia economica e sociale del territorio.

La sua vita è il ritratto di una generazione che ha costruito il proprio futuro con sacrificio e tenacia.

Nato in una famiglia non benestante, Libero Gabriele iniziò giovanissimo a lavorare come coltivatore diretto, ereditando dall’infanzia nei campi la disciplina, la pazienza e la resistenza che avrebbero poi segnato l’intero suo percorso. Fu anche ciclista, venditore e riparatore di biciclette: un mestiere antico, fatto di mani sapienti e rapporti umani, che gli permise di farsi conoscere e apprezzare.

Con il tempo avviò attività sempre più strutturate, diventando concessionario Ducati e Triumph, e in seguito commerciante di elettrodomestici, mobili e articoli per l’infanzia. Il suo negozio, per anni frequentatissimo, è stato uno dei primi punti vendita moderni della città. Per questo suo contributo allo sviluppo commerciale di Manfredonia, la Confcommercio gli riconobbe più volte il valore del suo operato.

Uomo dinamico, curioso, instancabile, ha mantenuto fino a pochissimo tempo fa quella vivacità che lo rendeva amato da amici, clienti e vicini. Il tuo giornale – ricorda la famiglia – in passato raccontò di lui per la sua dedizione verso le piante della villa comunale, curate per passione e senso civico, come a restituire qualcosa a una città che gli aveva dato tanto.

Oggi Libero Gabriele lascia un’eredità che va oltre il lavoro: lascia il ricordo di un uomo semplice, laborioso, coerente, che ha saputo vivere con dignità ogni stagione della sua vita. A piangerlo sono i figli, le nuore, il genero, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato profondamente. Ma il dolore della perdita si accompagna all’orgoglio di aver condiviso il cammino con una persona forte, onesta e capace di lasciare un segno.

“Per noi era un esempio – racconta la nipote – un uomo che non si è mai arreso, che fino all’ultimo ha affrontato la vita con spirito, lucidità e ironia. È difficile salutare chi ha rappresentato una guida silenziosa, un punto fermo. Ma porteremo con noi la sua storia, le sue mani sempre in movimento, i suoi racconti, il suo sorriso testardo”.

Le esequie si sono svolte sabato 15 novembre, alle ore 15:30, nella Chiesa parrocchiale San Camillo de Lellis. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Presidio Ospedaliero.