Edizione n° 5886

BALLON D'ESSAI

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l’ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Addio a Libero Gabriele, uno degli storici commercianti di Manfredonia: il ricordo della famiglia

MANFREDONIA Addio a Libero Gabriele, uno degli storici commercianti di Manfredonia: il ricordo della famiglia

Oggi Libero Gabriele lascia un’eredità che va oltre il lavoro: lascia il ricordo di un uomo semplice, laborioso, coerente

Addio a Libero Gabriele, uno degli storici commercianti di Manfredonia: il ricordo della famiglia

Addio a Libero Gabriele, uno degli storici commercianti di Manfredonia: il ricordo della famiglia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia saluta con profonda commozione Libero Gabriele, venuto a mancare il 14 novembre all’età di 96 anni. Figura stimata in città, Gabriele è stato per decenni un punto di riferimento del commercio sipontino, uno di quei volti capaci di raccontare – con il loro lavoro e la loro dignità – un pezzo della storia economica e sociale del territorio.

La sua vita è il ritratto di una generazione che ha costruito il proprio futuro con sacrificio e tenacia.

Nato in una famiglia non benestante, Libero Gabriele iniziò giovanissimo a lavorare come coltivatore diretto, ereditando dall’infanzia nei campi la disciplina, la pazienza e la resistenza che avrebbero poi segnato l’intero suo percorso. Fu anche ciclista, venditore e riparatore di biciclette: un mestiere antico, fatto di mani sapienti e rapporti umani, che gli permise di farsi conoscere e apprezzare.

Con il tempo avviò attività sempre più strutturate, diventando concessionario Ducati e Triumph, e in seguito commerciante di elettrodomestici, mobili e articoli per l’infanzia. Il suo negozio, per anni frequentatissimo, è stato uno dei primi punti vendita moderni della città. Per questo suo contributo allo sviluppo commerciale di Manfredonia, la Confcommercio gli riconobbe più volte il valore del suo operato.

Uomo dinamico, curioso, instancabile, ha mantenuto fino a pochissimo tempo fa quella vivacità che lo rendeva amato da amici, clienti e vicini. Il tuo giornale – ricorda la famiglia – in passato raccontò di lui per la sua dedizione verso le piante della villa comunale, curate per passione e senso civico, come a restituire qualcosa a una città che gli aveva dato tanto.

Oggi Libero Gabriele lascia un’eredità che va oltre il lavoro: lascia il ricordo di un uomo semplice, laborioso, coerente, che ha saputo vivere con dignità ogni stagione della sua vita. A piangerlo sono i figli, le nuore, il genero, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato profondamente. Ma il dolore della perdita si accompagna all’orgoglio di aver condiviso il cammino con una persona forte, onesta e capace di lasciare un segno.

“Per noi era un esempio – racconta la nipote – un uomo che non si è mai arreso, che fino all’ultimo ha affrontato la vita con spirito, lucidità e ironia. È difficile salutare chi ha rappresentato una guida silenziosa, un punto fermo. Ma porteremo con noi la sua storia, le sue mani sempre in movimento, i suoi racconti, il suo sorriso testardo”.

Le esequie si sono svolte sabato 15 novembre, alle ore 15:30, nella Chiesa parrocchiale San Camillo de Lellis. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Presidio Ospedaliero.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO