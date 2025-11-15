Arriva il freddo e si accendono i riscaldamenti. Ecco come ridurre i costi

Si riaccendono i riscaldamenti nei comuni della ‘zona climatica C’. Con le attuali tariffe del mercato libero, secondo l’analisi di Facile.it, quest’anno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.024 euro in bollette del gas. Come devono comportarsi le famiglie italiane per contenere i costi? Ecco alcuni accorgimenti che consentono di risparmiare centinaia d’euro; ecco un breve vademecum in 5 punti con le accortezze da tenere in considerazione.

Non è necessario trasformare la casa in un deserto. Le temperature eccessive fanno male alla salute e, cosa non da poco, causano uno spreco di gas e denaro. Basta abbassare il riscaldamento di un solo grado per ottenere un risparmio stimato di quasi 100 euro in bolletta. In alternativa si può ridurre il tempo di accensione dei termosifoni, togliere anche solo un’ora al giorno può far risparmiare circa 35 euro all’anno. Dotare i radiatori di valvole termostatiche consente di risparmiare ancora di più e, soprattutto, non riscaldare a vuoto gli ambienti.

Se è vero che il controllo periodico dei fumi è obbligatorio – con frequenze che variano (da 12 mesi a 4 anni) in base al modello della caldaia – il consiglio è quello di effettuare una revisione almeno una volta l’anno, in preparazione all’inverno. Una caldaia non efficiente non solo rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza, ma fa anche spendere di più.

E poi: evitare i ricambi d’aria eccessivi mentre il riscaldamento è acceso, non coprire o ostacolare i radiatori in funzione e abbassare le tapparelle/persiane la sera per ridurre la dispersione di calore. Se si ha la possibilità, intervenire sull’abitazione con lavori strutturali può portare a un risparmio energetico molto alto. Una buona controsoffittatura da sola può tagliare i consumi di energia fino al 20%. Investimenti significativi spesso con costi che superano le migliaia di euro, che però per l’anno 2025 è possibile ammortizzare in parte sfruttando il Bonus ristrutturazione.

Le nuove tecnologie possono tramutarsi in un grande alleato per le famiglie italiane. Continuano da Facile.it. Ricorrendo, infatti, al termostato intelligente, che monitora le variazioni di temperatura anche in base alle condizioni meteo, ed attivabile a distanza tramite il proprio telefono, sarà più facile tenere sotto controllo il riscaldamento di casa in base alle proprie esigenze.