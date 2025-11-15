Edizione n° 5886

TFS/TFR: la Cgil denuncia l'ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Home // Cronaca // Casamassima, tragedia in auto: donna muore soffocata mentre mangia una mozzarella

MOZZARELLA Casamassima, tragedia in auto: donna muore soffocata mentre mangia una mozzarella

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe iniziato a sentirsi male subito dopo aver ingerito il boccone, che le avrebbe ostruito completamente le vie respiratorie

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

CASAMASSIMA (Bari) – Una mattinata qualunque si è trasformata in tragedia per una famiglia di Casamassima, dove una donna di circa settant’anni è morta soffocata mentre stava mangiando una mozzarella. Il dramma si è consumato in pochi istanti, intorno alle 11 di sabato, mentre l’anziana viaggiava in auto insieme al figlio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe iniziato a sentirsi male subito dopo aver ingerito il boccone, che le avrebbe ostruito completamente le vie respiratorie. Accortosi del repentino peggioramento e del fatto che la madre non riuscisse più a respirare, il figlio ha immediatamente accostato il veicolo lungo la carreggiata, aiutandola a scendere dall’abitacolo nel tentativo di soccorrerla.

Sono stati minuti concitati, durante i quali l’uomo – disperato – ha provato più volte a eseguire le manovre di disostruzione, coadiuvato da alcuni passanti accorsi nel frattempo dopo aver notato la scena. Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile: l’ostruzione era completa e la donna ha perso conoscenza rapidamente, fino all’arresto respiratorio. Quando il personale sanitario è arrivato sul posto con un’ambulanza del 118, per lei non c’era più nulla da fare.

Lo riporta il tgcom24.com.

