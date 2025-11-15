Fonte: ANSA Puglia – Riproduzione riservata. BARI, 15 novembre 2025 – “Con Emiliano non ho problemi, l’ho sempre detto”. Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra alle imminenti elezioni regionali, taglia corto e ribadisce davanti ai giornalisti la normalità del gesto che ieri sera ha fatto tanto parlare: l’abbraccio con il governatore uscente Michele Emiliano al Palamartino di Bari, il primo incontro pubblico da mesi tra i due esponenti politici.

Un gesto semplice ma dal valore politico evidente, interpretato come un segnale di distensione dopo un periodo segnato da tensioni interne alla coalizione. Le frizioni erano esplose soprattutto in seguito al veto posto da Decaro sulla possibile candidatura di Emiliano come consigliere regionale, una scelta che aveva alimentato discussioni, reazioni e letture divergenti nel campo progressista.

Oggi però il candidato fa un passo deciso verso la ricomposizione, chiarendo che l’unità della coalizione non è mai stata davvero in discussione. “La coalizione dei progressisti è una coalizione unita – ha spiegato Decaro, parlando dal suo comitato elettorale –. L’ho detto dall’inizio e lo ribadisco ora”. A una settimana esatta dal voto, l’ex sindaco di Bari sposta il focus sulla mobilitazione degli elettori, consapevole che la partecipazione alle urne sarà uno degli elementi decisivi della competizione.

“Adesso mancano pochissimi giorni, siamo tutti concentrati sull’appello a far venire a votare le persone – ha aggiunto –. È un esercizio di democrazia, è un diritto conquistato tanti anni fa ed è giusto esercitarlo”. Niente polemiche, quindi, né retroscena: Decaro indirizza l’ultima parte della campagna su un messaggio essenziale, quasi civico, rivolto a quell’ampia fascia di cittadini che negli ultimi anni ha mostrato un crescente distacco dalla politica attiva.

Il candidato del centrosinistra, forte del sostegno compatto delle liste della coalizione e della rete di amministratori locali che lo accompagna in questa corsa, intende valorizzare ogni segnale di armonia interna. L’abbraccio con Emiliano, in questo senso, diventa un simbolo utile a rassicurare l’elettorato progressista e a cementare un’immagine di compattezza che la coalizione vuole portare fino alle urne.

La scena del Palamartino, con il pubblico che ha assistito allo scambio tra i due, è stata accolta con favore da buona parte della base, che da settimane chiedeva chiarezza e collaborazione tra i principali protagonisti del centrosinistra pugliese. Secondo fonti vicine al comitato, l’incontro non sarebbe stato programmato nei dettagli, ma si sarebbe trasformato spontaneamente in un segnale politico significativo.

Nei prossimi giorni, la campagna entrerà nella sua fase più intensa: incontri pubblici, tappe territoriali, confronti e appelli finali. Decaro ripete che non ci sarà spazio per ulteriori polemiche e che l’obiettivo comune rimane uno soltanto: portare quante più persone possibile alle urne per confermare il governo progressista della Regione.

“Quindi, in questi giorni – ha concluso – solo appelli a venire a votare”. Una linea netta e senza ambiguità, che vuole chiudere definitivamente la stagione delle incomprensioni interne e aprire quella decisiva del consenso popolare.

