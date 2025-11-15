Edizione n° 5886

BALLON D'ESSAI

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l’ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Brindisi // Donna incinta perde il figlio in un drammatico incidente sulla SS613: gravi la madre e il marito

TRAGEDIA Donna incinta perde il figlio in un drammatico incidente sulla SS613: gravi la madre e il marito

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano la donna e il marito, entrambi residenti a Brindisi, si è scontrata con una seconda vettura

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

Fonte: canale10 (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Brindisi // Cronaca //

Fonte: ANSA Puglia – Riproduzione riservata

BRINDISI, 15 novembre 2025 – Una tragedia sconvolge il Brindisino: una donna all’ottavo mese di gravidanza ha perso il bambino che portava in grembo a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 613, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo. Il dramma familiare si è consumato in pochi istanti, in un punto già noto per la sua pericolosità e interessato da un traffico particolarmente intenso nelle ore serali.

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano la donna e il marito, entrambi residenti a Brindisi, si è scontrata con una seconda vettura e successivamente con un autocarro. L’impatto, estremamente violento, ha ridotto l’abitacolo in un groviglio di lamiere, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sono stati proprio loro a estrarre per primi la donna, in condizioni disperate, e il marito, anche lui gravemente ferito.

Una volta affidata alle cure del personale del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al più vicino ospedale. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvare il piccolo, ricorrendo a un taglio cesareo d’urgenza. Nonostante l’intervento tempestivo, il neonato è venuto alla luce senza vita, a causa dei gravissimi politraumi riportati dalla madre nello scontro. La donna rimane ricoverata in condizioni critiche, così come il marito, sottoposto a cure intensive per le ferite multiple.

Secondo quanto trapelato, la coppia stava facendo ritorno a casa dopo una visita ginecologica di controllo, un appuntamento di routine che precedeva di poche settimane la data del parto. Un rientro che avrebbe dovuto essere sereno e che invece si è trasformato in un incubo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, incaricati di svolgere i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi, dalla velocità al possibile mancato rispetto delle distanze di sicurezza, fino all’eventualità di una distrazione alla guida. A tal proposito, è stato sequestrato il telefono cellulare dell’autista del camion, insieme al mezzo pesante, per consentire verifiche tecniche e l’analisi degli eventuali dati registrati.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni anche sul traffico, con lunghe code e deviazioni che sono durate fino a tarda notte. Sul territorio, la notizia ha destato profonda commozione e sgomento. La comunità brindisina si è subito stretta intorno alla famiglia colpita, mentre la magistratura valuterà nelle prossime ore l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Una serata che doveva concludersi con un semplice ritorno a casa si è trasformata in una delle pagine più drammatiche registrate negli ultimi mesi sulle strade pugliesi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei principali assi viari della regione e sulla necessità di prevenire tragedie che, troppo spesso, coinvolgono famiglie innocenti.

Riproduzione riservata – © ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO