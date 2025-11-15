Fonte: ANSA Puglia – Riproduzione riservata

BRINDISI, 15 novembre 2025 – Una tragedia sconvolge il Brindisino: una donna all’ottavo mese di gravidanza ha perso il bambino che portava in grembo a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 613, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo. Il dramma familiare si è consumato in pochi istanti, in un punto già noto per la sua pericolosità e interessato da un traffico particolarmente intenso nelle ore serali.

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano la donna e il marito, entrambi residenti a Brindisi, si è scontrata con una seconda vettura e successivamente con un autocarro. L’impatto, estremamente violento, ha ridotto l’abitacolo in un groviglio di lamiere, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sono stati proprio loro a estrarre per primi la donna, in condizioni disperate, e il marito, anche lui gravemente ferito.

Una volta affidata alle cure del personale del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al più vicino ospedale. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvare il piccolo, ricorrendo a un taglio cesareo d’urgenza. Nonostante l’intervento tempestivo, il neonato è venuto alla luce senza vita, a causa dei gravissimi politraumi riportati dalla madre nello scontro. La donna rimane ricoverata in condizioni critiche, così come il marito, sottoposto a cure intensive per le ferite multiple.

Secondo quanto trapelato, la coppia stava facendo ritorno a casa dopo una visita ginecologica di controllo, un appuntamento di routine che precedeva di poche settimane la data del parto. Un rientro che avrebbe dovuto essere sereno e che invece si è trasformato in un incubo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, incaricati di svolgere i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi, dalla velocità al possibile mancato rispetto delle distanze di sicurezza, fino all’eventualità di una distrazione alla guida. A tal proposito, è stato sequestrato il telefono cellulare dell’autista del camion, insieme al mezzo pesante, per consentire verifiche tecniche e l’analisi degli eventuali dati registrati.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni anche sul traffico, con lunghe code e deviazioni che sono durate fino a tarda notte. Sul territorio, la notizia ha destato profonda commozione e sgomento. La comunità brindisina si è subito stretta intorno alla famiglia colpita, mentre la magistratura valuterà nelle prossime ore l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Una serata che doveva concludersi con un semplice ritorno a casa si è trasformata in una delle pagine più drammatiche registrate negli ultimi mesi sulle strade pugliesi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei principali assi viari della regione e sulla necessità di prevenire tragedie che, troppo spesso, coinvolgono famiglie innocenti.

