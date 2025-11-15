Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l’ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Ferrara, in gita solo chi ha almeno la media del 7: è polemica

SCUOLA Ferrara, in gita solo chi ha almeno la media del 7: è polemica

Abbiamo escluso tutti quelli che avevano provvedimenti disciplinari, poi tutti quelli con voti di comportamento inferiore a 8

Ferrara, in gita solo chi ha almeno la media del 7: è polemica

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Attualità // Cronaca //

In un istituto superiore di Ferrara, l’Einaudi, sono stati fissati dei criteri per poter partecipare al viaggio d’istruzione rivolto alle dodici classi terze che si svolgerà a febbraio a Napoli. Tra i requisiti c’è quello di avere una media dei voti uguale o superiore al 7. La decisione ha scatenato le polemiche: alcuni genitori avrebbero già chiesto un incontro alla preside. Lo riporta il Resto del Carlino.

Contattata via telefono dal Carlino, la dirigenza ha spiegato che “in primis, dal viaggio d’istruzione abbiamo escluso tutti quelli che avevano provvedimenti disciplinari, ossia note disciplinari a registro, poi tutti quelli con voti di comportamento inferiore a 8 nello scrutinio dello scorso anno. Solo tra quelli rimasti, non potendo superare una certa soglia finanziaria, abbiamo dovuto introdurre un altro criterio oggettivo, se no l’unica possibilità sarebbe stata il sorteggio e non ci sembrava corretto. Quindi abbiamo introdotto la media finale scolastica dello scrutinio maggiore o uguale al 7”. 

Tuttavia, continua la dirigenza, gli esclusi “avranno la precedenza nella partecipazione al viaggio di istruzione del prossimo anno scolastico. Parliamo, infatti, di classi terze che hanno altri due anni prima del diploma”.

Lo riporta TGcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO