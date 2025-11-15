“sPunti di Vista” è una raccolta di poesie dello scrittore e poeta manfredoniano Fiorenzo Fiale, con componimenti brevi e lunghi che affrontando temi come la natura, le stagioni, la solitudine, l’amore, il dolore (inclusa la perdita di un figlio).

Fiorenzo Fiale, classe 1952, si cimenta in diversi mestieri artistici da autodidatta, tra cui quello di poeta, scrittore e fotografo. Il titolo stesso della raccolta suggerisce la varietà di angolazioni e di momenti che l’autore intende immortalare con le parole, accostando la poesia al concetto di “abbaglio” e di “attimo”, come citato da Antonio Tabucchi e Wislawa Szymborska nell’introduzione.

L’Influenza dell’Haiku

Un elemento stilistico distintivo e ricorrente nella raccolta è l’adozione di componimenti estremamente brevi che richiamano l’Haiku giapponese.

L’Haiku è una forma di poesia molto concisa, tipicamente composta da tre versi che non utilizza la rima. Questo genere poetico, nato in Giappone nel XVII secolo, ha come obiettivo la cattura dell’essenza di un momento, specialmente se legato alla natura o alle stagioni. Il linguaggio dell’haiku è conciso e mira a evocare sentimenti ed emozioni profonde attraverso immagini suggestive, lasciando anche spazio al lettore di interpretare e completare il pensiero, creando un “non detto” ricco di suggestioni.

Fiale traduce questo spirito nella sua opera, in particolare nei componimenti più brevi che catturano rapidi scorci stagionali o sensoriali. Vi sono versi che celebrano momenti fugaci legati alla natura e alla lettura.

Altre poesie brevi fissano l’arrivo delle stagioni, come il “brivido freddo” che corre lungo le braccia quando “fugge l’estate”, o l’immagine dell’inverno che “morde” mentre il mare mugghia e Monte Calvo è imbiancato.

Troviamo anche l’uso di immagini immediate e sensoriali come “silenzio denso all’alba di autunno – sbuffa la moka” o la descrizione di un “vecchio bonsai” con “nuove foglie verdi” sotto un “dolce zefiro”. Questa scelta stilistica rivela un approccio alla poesia basato sulla sintesi e sull’evocazione di stati d’animo attraverso quadri visivi nitidi.

Lo stile dei componimenti più lunghi

Accanto alla brevità d’ispirazione orientale, la raccolta presenta numerosi componimenti più estesi che permettono all’autore di sviluppare riflessioni e narrazioni più complesse. Queste poesie si concentrano su dediche personali (A NELLA, A LETIZIA, A MARIA A., A PA’ GAETANO), autoritratti (A FIORENZO – autoritratto da giovane) e meditazioni su esperienze umane profonde.

Nelle poesie lunghe, Fiale adotta uno stile più libero e diretto, talvolta con un uso consapevole della rima, come notato in L’AUTUNNO DELL’IBISCO ROSSO, dove specifica “(in poesia la rima vale)”.

I temi esplorati si fanno intensamente intimi e talvolta drammatici, toccando il dolore ineluttabile come quello di “sopravvivendo a tuo figlio” in È FATICOSO, o l’inquietudine esistenziale e la solitudine espresse in SVEGLIA, che si conclude con interrogativi sull’esistenza: “Vuoto vero Vita?”. Anche l’amore viene descritto in termini sia fisici che emotivi (Stretto…), e il ricordo si lega strettamente alla figura della moglie, definita “pietra miliare sulla mia via”.

Terminato lo spazio dedicato alle poesie scritte, il libro prosegue con una galleria di immagini poetiche da cui l’autore ha preso ispirazione per alcuni suoi componimenti presenti nella raccolta. Fiale invita il lettore alla scoperta della giusta associazione tra l’immagine nella galleria e l’immagine poetica dello scritto.

In sintesi, la raccolta “sPunti di Vista” si muove tra la sinteticità illuminante dell’Haiku e la narrazione introspettiva, offrendo una gamma di stili che riflettono la complessità delle “disperate forze centripete e aggressive forze centrifughe” che, secondo l’autore, la poesia aiuta a equilibrare.

E’ possibile acquistare il libro presso le migliori librerie e le migliori edicole di Manfredonia.