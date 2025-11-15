Foggia. Alcol continuo a minori: chiuso per 30 giorni un locale del centro

FOGGIA – Stretta sulla “malamovida” nel cuore della città. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di un noto esercizio commerciale del centro storico, già in passato destinatario di un analogo provvedimento, dopo aver accertato la somministrazione di bevande alcoliche anche a giovanissimi clienti.

Il provvedimento è stato adottato dal questore di Foggia ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente di sospendere la licenza dei locali ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura è arrivata al termine di un’attività istruttoria condotta dalla Divisione P.A.S. della Questura ed è stata innescata dai controlli di polizia amministrativa che, nelle ultime settimane, stanno interessando l’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone della movida cittadina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio, nel locale – molto frequentato da giovani e giovanissimi – venivano serviti alcolici anche a ragazzi chiaramente minorenni, senza che il personale si preoccupasse minimamente di verificarne l’età tramite documento. In alcuni casi, riferiscono gli inquirenti, i consumatori apparivano visibilmente in tenera età, circostanza che rende ancora più grave la condotta. Un comportamento che, oltre a violare le norme in materia di somministrazione di alcol, espone i minori a rischi gravissimi per la salute e l’incolumità.

Proprio questa leggerezza, valutata alla luce dei precedenti già contestati all’esercizio, ha spinto il questore a firmare la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di 30 giorni. Parallelamente, restano ferme le eventuali responsabilità penali che potranno emergere a carico dei titolari e degli addetti alla somministrazione, trattandosi di condotte sanzionate severamente dall’ordinamento.

Dagli accertamenti è emerso un quadro definito “grave” dagli inquirenti, in cui le esigenze di tutela dei minori e di rispetto delle regole sono state completamente sacrificate alla logica dell’incasso facile e della movida a tutti i costi. Proprio per questo, la Questura fa sapere che, alla luce di quanto documentato, verrà valutata anche la proposta di revoca definitiva della licenza agli uffici competenti.

La chiusura temporanea del locale rappresenta, nelle intenzioni della Polizia di Stato, un segnale chiaro e immediatamente percepibile: le violazioni che alimentano il fenomeno della malamovida e mettono a rischio i più giovani non saranno più tollerate, soprattutto nell’area del centro storico, dove da tempo residenti e commercianti chiedono più sicurezza, controlli più serrati e maggiore rispetto delle regole da parte dei gestori.

La Polizia di Stato, insieme alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, annuncia che i servizi straordinari proseguiranno senza sosta, con verifiche mirate nei locali della movida, controlli nei punti di maggiore aggregazione giovanile e un’attenzione particolare alla somministrazione di bevande alcoliche, anche mediante verifiche a campione e controlli congiunti.

di Michele Solatia