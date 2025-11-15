FOGGIA – Dopo 22 anni trascorsi negli uffici della Procura di Foggia, sempre e solo da pubblico ministero nel capoluogo dauno, Enrico Infante è ormai a un passo dalla nomina a procuratore capo. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto il suo nome al plenum, anche a seguito della rinuncia dell’altro candidato in corsa, il procuratore di Trani Renato Nitti. Ora manca solo il via libera definitivo del Csm perché Infante assuma la guida di uno degli uffici requirenti più complessi d’Italia.

La “forza” del nuovo procuratore designato è tutta nella sua lunga esperienza sul campo: in oltre due decenni si è occupato di criminalità organizzata, reati predatori, inchieste sui cosiddetti colletti bianchi, oltre che di reati ambientali e finanziari. Un patrimonio di conoscenza profonda della Capitanata, dei suoi equilibri, delle sue sacche di omertà e dei meccanismi che alimentano l’economia illegale. Ma la stessa realtà che Infante conosce così bene rappresenta anche la sua principale “debolezza”: Foggia e provincia restano tra i territori più difficili del Paese sul fronte sicurezza e giustizia.

Le classifiche nazionali parlano chiaro: la Capitanata figura al 26° posto su 106 province italiane per indice di insicurezza, ma è 3ª nel Mezzogiorno – dopo solo Napoli e Palermo – e 1ª in Puglia. È prima in Italia per furti d’auto, seconda per numero di omicidi in rapporto alla popolazione e per impunità, quinta per usura, undicesima per estorsioni. Numeri in nero che si traducono, ogni anno, in circa 23mila reati denunciati nei 61 comuni della provincia, un terzo dei quali concentrati nel capoluogo.

Solo i furti d’auto – il reato che più colpisce direttamente il portafogli e la percezione di sicurezza dei cittadini – sono cresciuti del 20%, con circa 4.400 veicoli rubati in un anno e pochissimi arresti. Le immagini dei ladri che agiscono con spregiudicatezza rimbalzano sui social, mentre mancano indagini strutturate a medio-lungo termine per incidere davvero sul fenomeno. A questo si aggiungono 24 bancomat fatti esplodere in 11 mesi, senza alcun arresto: piccoli centri rimasti senza sportelli Atm, Poste costrette a chiudere di notte molti punti per limitare i colpi, intere comunità private di un servizio essenziale.

Il 2025 ha registrato tre assalti a portavalori senza che, finora, siano emerse svolte investigative significative. Degli otto omicidi consumati da inizio anno, risultano risolti soltanto quelli “a chilometro zero”, dove il movente e i responsabili erano quasi immediatamente individuabili. Restano invece senza nome e senza movente quattro delitti che, per dinamica e contesto, non sembrerebbero neppure tra i più complessi da decifrare, specie se confrontati con casi analoghi del passato poi arrivati a sentenza.

Su questo scenario pesa come un simbolo la famosa immagine del cancello di una caserma dei carabinieri chiuso con una catena da ignoti, mentre una ruspa sventrava e ripuliva una gioielleria poco distante: succede ad Apricena il 10 dicembre 2024, diventando una sorta di icona della sfida aperta allo Stato.

Il quadro è aggravato da una cronica carenza di organico. «A Foggia ci sono meno magistrati rispetto al numero previsto anche perché nessuno vuole venire a lavorare qui», aveva denunciato il predecessore di Infante, il procuratore Ludovico Vaccaro, il 5 maggio 2023, parlando con il vicepresidente del Csm e sottolineando come la tensione sociale fosse «fortissima e pronta a esplodere». Parole che facevano eco a quelle già pronunciate nel 2016 da Antonio Buccaro, allora presidente della sottosezione foggiana dell’Associazione nazionale magistrati: «Nessun magistrato vuol venire a Foggia per i carichi di lavoro».

Non stupisce, allora, che per un incarico prestigioso ma durissimo come la Procura di Foggia siano arrivate da tutta Italia soltanto due candidature, una delle quali poi ritirata. Nel frattempo il Tribunale continua a lavorare al limite: nell’ultimo periodo preso in esame (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024) sono state emesse 5.099 sentenze penali, con oltre 10mila cause pendenti e una durata media dei processi di 879 giorni, cioè due anni e quattro mesi. I 25 pm in servizio, a fronte dei 28 previsti in pianta organica, hanno definito 28.850 procedimenti, di cui 13.034 a carico di persone note e 15.816 contro ignoti.

Nel dettaglio: 5.208 richieste di archiviazione, 855 richieste di rinvio a giudizio, 2.103 procedimenti chiusi con riti alternativi e 2.442 citazioni dirette a giudizio. Al 1° luglio 2024 i procedimenti ancora pendenti in Procura erano 15.530 (6.619 contro noti e 8.911 contro ignoti). Numeri che danno la misura del peso che graverà sulle spalle del prossimo procuratore capo.

Resta infine un nodo delicato: il rapporto con l’informazione. Negli ultimi anni, nonostante oltre quaranta operazioni e blitz – in gran parte coordinati dalla Procura – si ricordano appena un paio di conferenze stampa sul finire del 2024. Da quando le comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine devono passare al vaglio dei vertici delle Procure, a Foggia la frase che i cronisti sentono ripetere più spesso è: «Non possiamo dire niente». Accade perfino che i nomi delle vittime di omicidio restino, di fatto, “segretati”, alimentando un’impressione di buio investigativo e giudiziario.

La domanda, ora, è se con l’arrivo di Enrico Infante alla guida della Procura si aprirà una stagione nuova anche sul versante del dialogo con i media e, quindi, con i cittadini. Perché in un territorio dove la criminalità è forte e la fiducia nello Stato è fragile, la trasparenza e l’informazione possono essere, a loro volta, strumenti di giustizia.

Rielaborazione giornalistica su dati e contenuti de La Gazzetta del Mezzogiorno (gazzettadelmezzogiorno.it).