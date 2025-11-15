ansa. TRANI, 15 novembre 2025. «Il centrodestra in Puglia è disperato e usa argomenti irricevibili che violano la leale collaborazione istituzionale». È durissimo il giudizio di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, che da Trani interviene nel pieno della campagna elettorale per le Regionali pugliesi.

Il leader di Avs, presente in città per un appuntamento a sostegno delle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, ha criticato con toni netti l’atteggiamento del centrodestra, accusato di utilizzare la leva del rapporto tra governo nazionale e amministrazioni locali come argomento di propaganda. Nel mirino, in particolare, i messaggi rivolti agli elettori in cui – secondo Fratoianni – si lascerebbe intendere che il sostegno dell’esecutivo alle Regioni dipenda dall’esito del voto.

«Il governo deve collaborare con le Regioni chiunque le governi – ha sottolineato Fratoianni –. Mettere anche solo lontanamente in discussione questo principio, parlare agli elettori e dire “se votate per noi avrete dei favori, altrimenti niente”, è semplicemente vergognoso».

Parole che suonano come un atto d’accusa verso una concezione “condizionata” dei rapporti istituzionali, in contrasto – secondo il leader di Avs – con i principi costituzionali e con il dovere di lealtà tra i diversi livelli di governo. La “leale collaborazione istituzionale”, richiamata espressamente da Fratoianni, viene indicata come un pilastro che deve restare al di sopra del confronto politico e delle dinamiche di consenso.

Nel suo intervento, il segretario di Sinistra Italiana ha rimarcato come, a suo giudizio, il centrodestra stia mostrando «nervosismo» e «disperazione» di fronte alla competizione elettorale in Puglia, al punto da scivolare su promesse e messaggi che configurerebbero una sorta di scambio tra voto e attenzione da parte del governo nazionale. Una linea, questa, che Fratoianni definisce non solo politicamente scorretta ma anche pericolosa per l’equilibrio tra le istituzioni.

L’iniziativa di Trani rientra in un tour di incontri pubblici che Avs sta svolgendo sul territorio pugliese a sostegno delle proprie liste e del campo progressista. Dal palco, il leader della sinistra ha invitato gli elettori a non lasciarsi condizionare da quella che considera una “retorica del ricatto” e a rivendicare, attraverso il voto, l’autonomia della Regione e il rispetto dei principi democratici.

Il messaggio finale è un richiamo alla partecipazione e alla difesa delle regole del gioco istituzionale: il governo, ha ribadito Fratoianni, «è tenuto a garantire la stessa attenzione e gli stessi diritti a tutti i territori, indipendentemente dal colore politico di chi li amministra».

