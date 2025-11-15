Potenza – Cambio ai vertici dell’area tecnica rossoblù: Giuseppe Di Bari è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Potenza Calcio. Il dirigente foggiano, 56 anni, subentra a Enzo De Vito, con il quale la società lucana ha risolto consensualmente il contratto nei giorni scorsi.

Di Bari porta con sé un bagaglio di esperienza significativo, maturato soprattutto a Foggia, città con la quale ha intrecciato le tappe principali della sua carriera prima da calciatore e poi da dirigente. La scelta della società rossoblù punta dunque su una figura di comprovata competenza, chiamata a gestire un nuovo ciclo sportivo.

La presentazione ufficiale si è svolta allo stadio “Alfredo Viviani”, scenario che domenica ospiterà anche la sfida di campionato tra Potenza e Trapani.

Durante la conferenza, l’AD Nicola Macchia ha dichiarato: “Ci auguriamo che l’arrivo del DS Giuseppe Di Bari possa segnare una ripresa del cammino che ci aspettavamo a inizio stagione. Mi preme ringraziare per il lavoro svolto il DS Vincenzo De Vito, con il quale abbiamo condiviso una pagina importante del nostro percorso. Con Di Bari abbiamo avuto subito ottime impressioni e abbiamo riscontrato grande disponibilità nell’ascoltare e condividere le nostre esigenze. Da subito si è creata una grande intesa; ci hanno convinto le sue idee rispetto a quanto possa incidere un nuovo responsabile dell’area tecnica in un gruppo chiaramente non costruito da lui. Abbiamo riscontrato grande determinazione e ciò è stato fondamentale ai fini della scelta”.

Il DS Giuseppe Di Bari ha commentato: “Sono onorato di essere arrivato a Potenza, ringrazio la proprietà per avermi dato questa opportunità. Mi hanno convinto ascoltando i miei pensieri e condividendo con me alcuni dei tanti spunti di riflessione che hanno accompagnato queste prime ore in rossoblù. Dobbiamo lavorare soprattutto dal punto di vista mentale ed essere di supporto ai calciatori e al mister, per consentire a tutti di esprimersi al meglio. L’allenatore mi ha fatto una buona impressione e continueremo con lui: questa è stata la mia prima richiesta alla società. La mia predisposizione calcistica è quella di proporre un buon calcio, ed è per questo che ripongo grande fiducia in questo allenatore e in questi ragazzi.

La nostra è una buona squadra e l’obiettivo che dobbiamo porci è quello di vivere partita per partita.

Nel momento in cui stavo venendo qui a Potenza, mi è venuta in mente la tragica scomparsa di Gaetano, Michele, Samuel e Samuele, quattro angeli che, di ritorno dalla trasferta di Potenza, hanno perso la vita lo scorso anno. Da foggiano ho sentito qualcosa che mi ha spinto a metterci qualcosa in più: un motivo in più per accettare questo incarico, anche in virtù dell’unione che si è venuta a creare tra le due comunità alla luce di quanto accaduto. Per quanto riguarda il futuro, faremo delle valutazioni partita dopo partita, così da metterci subito al lavoro su tutti gli aspetti”.

La società ha concluso rivolgendo gli auguri di buon lavoro al DS Giuseppe Di Bari e al coordinatore dell’area tecnica Alessio Cappella per il prosieguo della stagione.