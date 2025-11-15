Manfredonia, addio a Domenico La Tosa. Tantissimi messaggi degli amici: "Sei nel nostro cuore"

È scomparso ieri, all’età di 50 anni, presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Domenico La Tosa, meccanico di Manfredonia. L’uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente nello scorso settembre.

A darne il triste annuncio tutti i familiari. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social da Manfredonia e da tutta la provincia di Foggia, dove in molti ricordano Domenico con affetto.

Attesa per la conferma della data per i funerali dell’uomo, per ora rinviati a data da destinarsi.

Sincere condoglianze dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it