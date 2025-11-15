Manfredonia, grande successo per l’inaugurazione di Incanto Profumeria

Grande partecipazione ieri sera all’inaugurazione di Incanto Profumeria, la nuova boutique dedicata al mondo della bellezza che ha aperto i battenti in Corso Manfredi 7, nel cuore di Manfredonia. Alle ore 19, l’attesa apertura ha richiamato numerosi curiosi, appassionati di fragranze e supporter dell’imprenditrice Anna Biscari, fondatrice del progetto.

L’evento, curato nei dettagli, ha trasformato l’apertura ufficiale in una vera e propria esperienza sensoriale. Tra fragranze selezionate, prodotti esclusivi e un’ambientazione elegante, i partecipanti hanno potuto scoprire le proposte della nuova realtà commerciale, caratterizzata dalla ricerca di profumi di alta gamma e linee skincare di nicchia.

«Volevo creare un luogo che raccontasse la bellezza in modo diverso, più intimo e coinvolgente, dove ogni profumo diventa un viaggio personale», ha dichiarato Biscari durante l’inaugurazione. La boutique, infatti, punta a distinguersi non solo per l’offerta, ma anche per la cura dell’accoglienza e la consulenza personalizzata, con l’obiettivo di instaurare un rapporto diretto con la clientela.

Il claim della serata, “Lasciati incantare e porta a casa un po’ di magia”, ha trovato piena realizzazione: i presenti hanno vissuto un’esperienza che va oltre il semplice acquisto, immergendosi in un percorso olfattivo che ha reso l’evento un successo. Fragranze ricercate, packaging raffinati e un’atmosfera accogliente hanno reso Incanto Profumeria una delle nuove mete per gli amanti del beauty in città.

L’apertura di questa boutique rappresenta anche un segnale positivo per il centro storico di Manfredonia, che negli ultimi tempi sta vivendo un rinnovato dinamismo commerciale. Con Incanto Profumeria, si aggiunge un tassello importante alla valorizzazione del tessuto urbano, contribuendo a rafforzare il ruolo del centro come luogo di incontro e shopping di qualità.

L’ingresso è aperto al pubblico, e la profumeria proseguirà nei prossimi giorni con iniziative dedicate alla scoperta delle diverse collezioni.



FOTOGALLERY GINO BALZANO, PHOTO CREATOR

#messaggiopromozionale