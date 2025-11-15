VIESTE – Una vita tra scuola, sindacato, agricoltura e ambientalismo. Poi la candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione di Foggia. E infine uno stop brusco, motivato da una frase ascoltata in auto, di ritorno da un’iniziativa elettorale. È la storia di Francesco Clemente, 65 anni, viestano, candidato AVS, che con una lettera indirizzata ad Antonio Decaro annuncia la sospensione della propria campagna.

Il documento, datato 15 novembre 2025 e firmato a Vieste, è insieme sfogo personale e atto politico. Clemente ricostruisce il proprio profilo: oltre 42 anni di lavoro nella scuola, oggi insegnante in quiescenza; iscritto dal 1986 all’albo dei dottori agronomi e forestali di Foggia, titolare di un’azienda agricola che conduce personalmente; già dirigente sindacale per oltre 15 anni. Per più di un decennio ha guidato un’associazione ambientalista, impegnata – ricorda – anche nella difesa dei pini di Vieste minacciati dall’abbattimento.

Sul piano politico, Clemente rivendica un percorso tutto interno al centrosinistra: cofondatore del Partito Democratico a Vieste, di cui è stato anche segretario cittadino, poi il passaggio a Liberi e Uguali e infine l’approdo nell’area di Alleanza Verdi e Sinistra, dove oggi si definisce “simpatizzante” e militante. Nel settembre di quest’anno, racconta, gli viene proposta la candidatura nella lista provinciale foggiana di AVS, proposta che accetta “di buon grado”, ritenendo questa esperienza “la più confacente” alle proprie idee.

Da quel momento parte una campagna elettorale condotta – scrive – con convinzione e motivazione: incontri in tutta la provincia e fuori, conferenze stampa, comizi accanto a figure di primo piano della sinistra, da Nichi Vendola a Nicola Fratoianni. “Ho contattato tantissime persone, ascoltato esigenze e proposte per una Puglia migliore”, sottolinea il candidato, ricordando anche le visite agli ex alunni nel capoluogo.

La svolta arriva nel pomeriggio del 14 novembre. Clemente sta tornando da Foggia verso Vieste, si ferma stanco in una piazzola di sosta nei pressi di Mattinata e, racconta, apre Facebook dal telefonino. Qui si imbatte in un video in cui Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra, invita a “scegliere le persone giuste” e pronuncia la frase ormai nota: “se votate degli scappati di casa…”.

Quelle parole, scrive Clemente, sono “come un pugnale” che gli trafigge il cuore “che continua a sanguinare”. Da candidato si sente “profondamente offeso, umiliato e bistrattato”. Il riferimento non è generico: l’espressione “scappati di casa”, ripetuta anche nel titolo della lettera – “Non sono più uno scappato di casa” – viene vissuta come un giudizio sulle persone impegnate in liste diverse da quelle direttamente collegate a Decaro.

Nel testo il candidato di AVS elenca i sacrifici sostenuti in queste settimane: la famiglia “trascurata” – “per questo sono effettivamente uno scappato di casa”, nota con amara ironia – gli impegni personali e professionali rimandati, le spese affrontate per la campagna, le discussioni con alcuni elettori e persino l’indebolimento di rapporti di amicizia. “Ho messo la mia faccia come sempre ho fatto”, scrive ancora, ma quelle parole del leader del centrosinistra, “per niente rispettose dei candidati scesi in campo”, invece di dare carica e motivare “hanno spento l’entusiasmo”.

Il punto di rottura è netto: Clemente annuncia la sospensione immediata della propria campagna elettorale e dichiara di voler dedicare il tempo “a me e ai miei cari, gli unici che fino ad oggi avevano il titolo per definirmi scappato di casa”. Una chiusura che è insieme gesto di protesta e rivendicazione di dignità personale e politica, rivolta non contro l’alleanza che lo ospita ma contro il linguaggio giudicato irrispettoso da parte del candidato presidente.

La lettera, indirizzata formalmente ad Antonio Decaro e per conoscenza a Felice Cannerozzi, si aggiunge al dibattito interno al centrosinistra pugliese sul peso delle parole in campagna elettorale e sul rapporto fra leader e candidati di base. Nelle righe di Clemente c’è la delusione di un militante di lungo corso, che dopo decenni di impegno politico e sociale decide di fermarsi proprio mentre la corsa entra nel vivo, ribadendo però una cosa: “Non sono più uno scappato di casa”.