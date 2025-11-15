Prematurità, un neonato su dieci San Giovanni Rotondo celebra la Giornata Mondiale 2025

Novembre, mese della consapevolezza sulla prematurità, si arricchisce quest’anno di un riconoscimento storico: la Giornata Mondiale della Prematurità del 17 novembre entra ufficialmente nel calendario sanitario internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sancendone il ruolo centrale nella tutela dei bambini nati troppo presto. In tutto il mondo, infatti, un neonato su dieci nasce prima delle 37 settimane di gestazione: una condizione che richiede cure dedicate, competenze altamente specialistiche e un sostegno costante alle famiglie.

Due simboli raccontano idealmente questa battaglia: il colore viola, che richiama sensibilità, fragilità e unicità, e la celebre “linea di calzini”, con un piccolo paio di calzini viola circondato da nove calzini a grandezza naturale. Un’immagine che sintetizza in modo immediato una realtà ancora spesso sottovalutata: la prematurità non è un evento raro, ma un fenomeno diffuso, che interroga sistemi sanitari, comunità e istituzioni.

Nel solco di questa mobilitazione globale, l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo aderisce all’iniziativa con un evento pubblico promosso dall’Associazione “Crescere in TIN”, in collaborazione con l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre 2025, a partire dalle ore 10, presso il Centro/Hotel Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo.

La mattinata si aprirà con i saluti introduttivi della dirigenza dell’Ospedale e degli specialisti che ogni giorno lavorano accanto ai piccoli pazienti: il dottor Antonio Mondelli, direttore dell’U.O. di Neonatologia, e il dottor Pierpaolo Cristalli, presidente dell’Associazione “Crescere in TIN”. A seguire, gli interventi della dottoressa Pasqua Anna Quitadamo e dell’infermiera Daniela Mangiacotti approfondiranno il tema scelto come claim della Giornata mondiale – “Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute” – sottolineando il ruolo determinante del contatto pelle a pelle (skin to skin) e dell’allattamento materno, pratiche in grado di prevenire fino a tre quarti delle morti dei neonati prematuri a livello globale.

Cuore dell’iniziativa sarà “la prematurità a più voci”, uno spazio dedicato al racconto e alla condivisione. I protagonisti saranno i bambini, che per l’occasione hanno realizzato un video e alcuni disegni per esprimere, con lo sguardo dell’infanzia, la propria esperienza di nascita precoce. Accanto a loro ci saranno le famiglie, alle quali verrà offerto un momento di ascolto e narrazione delle difficoltà affrontate e dei traguardi raggiunti, e l’Associazione “Crescere in TIN”, che presenterà i nuovi progetti di sostegno ai genitori e di divulgazione sulla realtà della prematurità, illustrati dalla dottoressa Roberta Gorgoglione e dalla dottoressa Laura Comegna.

Non mancherà un momento simbolico di accoglienza: le famiglie dei bambini nati prematuri negli ultimi mesi saranno “abbracciate” da quelle che fanno parte dell’Associazione da più tempo, in un passaggio di testimone fatto di esperienze, consigli e incoraggiamento reciproco. La giornata proseguirà poi con un buffet conviviale offerto da “Crescere in TIN”, pensato per favorire l’incontro informale tra genitori, operatori sanitari e volontari. Per i più piccoli sono previste attività ludiche, giochi e letture animate a cura degli “Angeli dal Naso Rosso della Misericordia” di San Giovanni Rotondo.

Lo slogan internazionale di questa edizione, ispirato al tema della Giornata Mondiale della Salute dell’OMS “Inizi sani, futuro pieno di speranza”, richiama la responsabilità condivisa di istituzioni, operatori sanitari, comunità e singoli cittadini: garantire ai neonati prematuri non solo la possibilità di sopravvivere, ma la prospettiva di una crescita serena, supportando le loro famiglie lungo un percorso spesso complesso e carico di incertezze.

L’evento di San Giovanni Rotondo, inserito nel calendario delle iniziative della #WorldPrematurityDay2025, si candida così a diventare un momento di sensibilizzazione e di incontro per l’intero territorio: un’occasione per fare informazione corretta, dare voce a chi ha vissuto in prima persona la prematurità e rafforzare la rete di cura e solidarietà attorno ai bambini “troppo piccoli, troppo presto, troppo fragili”, ma non per questo privi di futuro.