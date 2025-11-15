San Giovanni Rotondo: ore extra non riconosciute, sciopero delle lavoratrici della mensa scolastica

La Segreteria Provinciale della Uiltucs-Uil di Foggia ha proclamato una giornata di sciopero per il personale della società Rag. Pietro Guarnieri srl, impiegato nel servizio di ristorazione scolastica del Comune di San Giovanni Rotondo. La mobilitazione è prevista per il 18 novembre 2025, per l’intero turno di lavoro.
Secondo Dario Lannunziata, Segretario Generale Provinciale Uiltucs Foggia, lo sciopero è stato reso necessario dalla nuova organizzazione del lavoro imposta dall’azienda, che prevede l’uso dei piatti in ceramica al posto della plastica. Questo cambiamento ha aumentato i carichi di lavoro delle lavoratrici senza il riconoscimento delle ore extra necessarie per completare tutte le attività.
Lannunziata sottolinea che le lavoratrici meritano rispetto, tutele e risposte concrete alle criticità più volte segnalate all’azienda e auspica che questa giornata di mobilitazione possa richiamare l’attenzione delle parti coinvolte per risolvere le problematiche del personale.
Lo riporta foggiatoday.it.
SONO ARGOMENTI DEL TERZO MONDO
SPETTANZE NON PAGATE