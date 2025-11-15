Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l’ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Giovanni Rotondo: ore extra non riconosciute, sciopero delle lavoratrici della mensa scolastica

SCIOPERO San Giovanni Rotondo: ore extra non riconosciute, sciopero delle lavoratrici della mensa scolastica

La Segreteria Provinciale della Uiltucs-Uil di Foggia ha proclamato una giornata di sciopero per il personale della società Rag. Pietro Guarnieri srl

San Giovanni Rotondo: ore extra non riconosciute, sciopero delle lavoratrici della mensa scolastica

Mensa scolastica - Fonte Immagine nn riferita al testo: avveniredicalabria.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La Segreteria Provinciale della Uiltucs-Uil di Foggia ha proclamato una giornata di sciopero per il personale della società Rag. Pietro Guarnieri srl, impiegato nel servizio di ristorazione scolastica del Comune di San Giovanni Rotondo. La mobilitazione è prevista per il 18 novembre 2025, per l’intero turno di lavoro.

Secondo Dario Lannunziata, Segretario Generale Provinciale Uiltucs Foggia, lo sciopero è stato reso necessario dalla nuova organizzazione del lavoro imposta dall’azienda, che prevede l’uso dei piatti in ceramica al posto della plastica. Questo cambiamento ha aumentato i carichi di lavoro delle lavoratrici senza il riconoscimento delle ore extra necessarie per completare tutte le attività.

Lannunziata sottolinea che le lavoratrici meritano rispetto, tutele e risposte concrete alle criticità più volte segnalate all’azienda e auspica che questa giornata di mobilitazione possa richiamare l’attenzione delle parti coinvolte per risolvere le problematiche del personale.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "San Giovanni Rotondo: ore extra non riconosciute, sciopero delle lavoratrici della mensa scolastica"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO