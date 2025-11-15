Edizione n° 5885

BALLON D'ESSAI

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l’ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Home // Cronaca // Scompare dopo aver lasciato i figli a scuola: trovata morta in un bosco

CRONACA Scompare dopo aver lasciato i figli a scuola: trovata morta in un bosco

Il corpo è stato individuato, legato con una corda al ramo di un albero, a 200 metri circa dalla sua auto

Scompare dopo aver lasciato i figli a scuola: trovata morta in un bosco

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Cave (Roma), è giallo sulla morte di una 31enne di origine moldava, Axenia Manoli. La donna era scomparsa giovedì dopo aver accompagnato i figli di 7 e 11 anni a scuola ed è stata trovata senza vita venerdì in un bosco. Il corpo è stato individuato, legato con una corda al ramo di un albero, a 200 metri circa dalla sua auto. In molti faticano a credere all’ipotesi di un gesto volontario. Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che intanto si indaga su un presunto biglietto che Manoli avrebbe lasciato al compagno.

La donna aveva denunciato l’ex marito

Sempre stando al Messaggero, la donna si era trasferita a Cave due anni fa dopo aver denunciato per presunte violenze l’ex marito. Viveva con i figli e il compagno poco distante dal luogo in cui è stata trovata morta.

È stato il compagno a rivolgersi ai carabinieri della stazione locale per segnalarne la scomparsa. I militari hanno avviato le prime ricerche. Del caso si è occupata anche l’associazione Penelope. Poi, utilizzando il Gps dell’assicurazione Rc auto, è stata individuata l’auto e, successivamente, è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Il presunto biglietto

Il compagno della donna ha riferito di aver trovato un biglietto in casa “nel quale la ragazza si scusava per non aver fatto abbastanza per i figli. A quanto emerge, però, il testo non manifesterebbe intenzioni autolesioniste”, spiega Il Messaggero, il quale aggiunge che “i carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli, raccolgono tutti gli elementi, senza lasciare nulla al caso”.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

