[31TFF] LFO – A. Tublén, 2013

: nel rispetto del lettore vergine della visione del film verranno isolate, nell’arco della recensione, eventuali rivelazioni critiche di trama (spoiler) su note a piè pagina, oltre a essere suggerito, a fine articolo, un indice della presenza di punti sensibili nell’opera il cui svelamento accidentale possa incidere su una sua corretta fruizione: LFO: Svezia, Danimarca: fantascienza, commediaSEZIONE After Hours ed è il turno di LFO, bizzarra commedia fantascientifica su un uomo che scopre di poter ipnotizzare la gente e indurla al suo volere tramite certe frequenze audio. Ci prova coi vicini e lentamente perde il controllo della situazione.Singolare questo lavoro scandinavo con ben più di un pregio al suo arco. L’incipit ha i connotati di un rarefatto auto-resoconto scientifico, ricordando a tratti lo stile di Primer , tra il documentario tecnico e la fiction.La resa è, per questo, affascinante ed attira l’attenzione per effetto realistico. Il registro cambia presto e si scende lentamente nella commedia surreale, costellata da un’ironia mai banale, sorretta da un protagonista assolutamente in parte. LFO strappa sorrisi di qualità mentre dona al pubblico un risultato originale che merita una strizzata d’occhio. Non impeccabile, mostra la coda in una certa ripetitività dell’uso opportunista della scoperta scientifica coi vicini. Un tocco di originalità nello sviluppo gli avrebbe giovato, mentre il finale vince, concludendo simpaticamente l’evoluzione della storia in un delirio monoteistico.Genuino, onesto, da recuperare per vedere finalmente qualcosa di diverso e intelligente.: 6.5/10: 2/10