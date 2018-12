Calcio. Il Manfredonia affronta l’Ideale Bari

Di:

Arbitrerà il signor Gioacchino Defazio (della Sezione Di Barletta) il match Ideale Bari-Manfredonia valido per la tredicesima giornata del campionato di prima categoria Girone A che si disputerà domenica 16 dicembre 2018, alle 17.30, presso lo Stadio Gioacchino Lovero di Bari. Il Manfredonia ha 33 punti in classifica, l’Ideale Bari, 1. Sarà una sfida delicatissima per i delfini, ma dovranno necessariamente vincerla.

Convocati Del Manfredonia

Portieri: Ciribe, Pipoli

Difensori: Ola, Sementino, Rubino, Tristano, Simone, Monaco, Granatiero.

Centrocampisti: Cicerelli, Stoppiello, Laboragine, Lupoli, Mastropasqua.

Attaccanti: Santoro, Trotta, Esposto, Olivieri, Pelosi, Lauriola.

Presentazione Ideale Bari

L’ideale Bari è nato nel 2012; ha militato nei campionati di terza e seconda categoria e da quest’anno è in prima. La rosa è composta sia da calciatori giovani, sia da esperti, tra i quali: il portiere Rana, il difensore Carelli, il centrocampista Di Bari e l’attaccante Mesecorto. L’obiettivo per la società barese è la salvezza. Non giocheranno gli squalificati, Rinaldi e Portoghese.

Classifica

United Sly 34

Manfredonia 33

Borgorosso Molfetta 27

Stornarella 25

Canosa 23

Soccer Modugno 18

Real Sannicandro 18

Ideale Bari 16

Virtus Andria 16

Foggia Incedit 14

Virtus Molfetta 14

FC Manfredonia 12

Sport Lucera 10

Nuova Daunia 8

GC Cerignola 7

Calcio Palo 3

Gare della Tredicesima Giornata

Virtus Molfetta-GC Cerignola (ore 11.30)

Calcio Palo-Real Sannicandro

FC Manfredonia-Canosa

Nuova Daunia-United Sly

Sport Lucera-Soccer Modugno

Stornarella-Borgorosso Molfetta

Virtus Andria-Foggia Incedit

Ideale Bari-Manfredonia (ore 17.30)

A cura di Sipontina Prencipe,

15 dicembre 2018