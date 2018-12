Di:

Lavoro o disoccupazione? Una domanda che una persona assennata non dovrebbe mai porsi, ma che da noi non è così infrequente. Lo sanno bene le Procure della Repubblica di mezza Italia, costrette spesso a intentare procedimenti penali a carico di disoccupati che, pur di non perdere la Naspi (ossia l’indennità di disoccupazione), rinunciano alla formale assunzione, lavorando in nero. Un comportamento questo che, neanche a dirlo, costituisce un duplice reato: da un lato quello di «indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato», dall’altro quello di «falsità ideologica in atto pubblico» per il privato che abbia dichiarato all’Inps di non essere occupato. Ed oltre al penale scatta anche l’obbligo di restituire allo Stato le somme ottenute.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/174598_naspi-cosa-fare-se-trovo-lavoro