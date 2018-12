San Severo. “L’A.C. attrae finanziamenti importanti”

Di:

San Severo. “Ancora uno straordinario successo dell’azione politico-amministrativa di questa Amministrazione Comunale, capace di attrarre per la nostra San Severo finanziamenti importanti, che stanno contribuendo a migliorare notevolmente il volto della città e del territorio extraurbano”.

Così il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Michele Del Sordo commentano le risultanze della graduatoria degli interventi sugli impianti sportivi per 90 Comuni pugliesi deliberata dalla Regione che ha premiato la progettualità del Comune di San Severo.

E’ stato infatti concesso un finanziamento pari a € 74.962,50 per il “Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli impianti e spazi esistenti della Palestra Geodetica di Via Mazzini”, una delle strutture sportive storiche della città, che ospita, oltre che un’intensa attività scolastica – sportiva, anche quella di molte associazioni del territorio.

“Finalmente dopo anni di chiacchiere e parole di tanti politici del passato – continuano Miglio e Del Sordo – sono arrivati i nostri fatti. La città potrà avere un complesso sportivo adeguato ai tempi, i nostri ragazzi potranno svolgere un’attività più sana e regolare. Intendiamo esprimere il grazie più sentito alla nostra struttura burocratica, coordinata dal Dirigente ing. Pietro Zaccaro, per aver curato in maniera corretta la parte amministrativa ed all’Assessore Regionale allo Sport Raffaele Piemontese per l’attenzione dimostrata. Quest’Amministrazione continua in maniera concreta il suo forte impegno per la città e per tutti i sanseveresi”.