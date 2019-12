Alla Samp il derby della Lanterna

A Genova si è visto un derby combattuto come sempre, una gara resa ancora più elettrica dalla difficile posizione in classifica di entrambe le squadre. Tensione che si è riversata sui giocatori, con più di 40 falli, 5 ammoniti in casa Genoa e 3 in casa Sampdoria.

Al termine di una gara tattica e sostanzialmente equilibrata ha prevalso la formazione di Ranieri, mister derby, bravo a giocarsi la carta Gabbiadini nella ripresa. L’attaccante, a 5′ dallo scadere, ha finalizzato al meglio, con un sinistro al volo dal limite, un preciso assist di Linetty. In classifica il Genoa resta penultimo, la Sampdoria esce dalla zona rossa e aggancia la quartultima posizione.

fonte lega serie a