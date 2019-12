Bari spettacolare a Caserta: terza vittoria consecutiva

Ancora una vittoria per il Bari di mister Vivarini: tre a zero in trasferta contro la Casertana, terza vittoria consecutiva e quattordicesimo risultato utile di fila.

Biancorossi avanti con Hamlili e Simeri; poi autorete di Rainone.

LA CRONACA (sito ufficiale Bari calcio)

Il Bari di mister Vivarini fa visita alla Casertana per la dicianovesima giornata del Girone C di Lega Pro; si gioca sul terreno dell’ ‘Alberto Pinto’ di Caserta. Per la sfida ai compani di mister Ginestra, il tecnico biancorosso conferma il modulo 4-3-1-2 inserendo Costa a sinistra e spostando Perrotta al centro al posto dello squalificato Di Cesare. Davanti a Frattali agiranno Berra, Sabbione, Perrotta, Costa, in mediana Hamlili, Bianco e Schiavone, Terrani agirà dietro le punte Antenucci, capitano, e Simeri.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: Bari in completo bianco bordato di rosso, padroni di casa in maglia rossoblù, calzoncini blù e calzettoni rossoblù.

CRONACA

48′ TRIPLICE FISCHIO AL ‘PINTO’

48′ CAMBI: nel Bari dentro Awua e Neglia al posto di Bianco e Antenucci

45′ Antenucci, servito da D’Ursi, manda di poco alto; ancora 3 minuti di gioco

44′ CAMBI: nel Bari dentro D’Ursi e Corsinelli, fuori Simeri e Schiavone

43′ Zito ci prova da calcio d’angolo, Frattali respinge con i pugni

42′ ESPULSIONE: rosso ai danni di Adamo

40′ CAMBIO: nella Casertana Longo prende il posto di Longo

38′ TERZO GOL BARI: sul cross rasoterra di Antenucci, Rainone manda alle spalle del suo portiere

34′ CAMBIO: dentro Adamo al posto di Varesanovic nella Casertana

31′ AMMONIZIONE: giallo a Bianco per gioco falloso

31′ OCCASIONE BARI: contropiede biancorosso con Hamlili che trova Simeri in velocità, Crispino si oppone, intercettando anche il successivo tentativo di Antenucci

30′ dopo l’uscita di Terrani, è Schiavone ad essersi posizionato sulla trequarti

27′ CAMBIO: nel Bari dentro Folorunsho che prende il posto di Terrani

23′ CAMBI: nella Casertana dentro Santoro e Cavallini al posto di Origlia e Clemente

21′ RADDOPPIOOOOOOOO!!!!! Azione meravigliosa del Bari: Terrani riceve e restituisce ad Antenucci in area, palla in mezzo dove Simeri non perdona

18′ AMMONIZIONE: giallo a Simeri per aver allontanato il pallone dopo la segnalazione di fuorigioco

16′ AMMONIZIONE: giallo a Costa per gioco falloso

14′ VANTAGGIOOOOOO!!!! Hamlili, su una palla sporca, trova il destro perfetto che si infila nell’angolino lontano alla destra di Crispino

13′ ottima chiusura difensiva di Costa che anticipa l’accorrente Longo su pericoloso cross proveniente dalla sinistra

11′ prova il break la Casertana, ma il cross basso di Starita è preda di Berra che allontana

8′ punizione battuta da Costa dal settore di sinistra, pallone che attraversa l’area campana senza nessuno che riesca ad indirizzare verso Crispino

5′ gioco fermo al ‘Pinto’ per l’ingresso dei sanitari in campo per soccorrere Starita che perdeva sangue dal naso

2′ Simeri trova Antenucci libero a sinistra, segnalata posizione irregolare

1′ squadre pronte a dare inizio alla ripresa, nessun cambio in vista

Secondo tempo

45′ finisce senza recupero la prima frazione di gara

43′ Simeri approfitta di un’incertezza della difesa di casa, ma il suo cross teso da destra non trova nessun compagno al centro

42′ azione insistitita dei biancorossi, difesa di casa che si oppone e pallone rinviato in tribuna

37′ Terrani prova il filtrante in area per Hamlili, pallone preda di Crispino

35′ primo angolo del match in favore della Casertana, pallone che finisce sul fondo

33′ fanno ora il loro ingresso sugli spalti i tifosi biancorossi, si infiamma il clima del ‘Pinto’

31′ Berra dalla distanza, senza fortuna

30′ punizione dai 30 metri battuta da Costa, Berra e Simeri non trovano la devizione in piena area

27′ punizione di Zito, colpo di testa tentato da Rainone che termina sul fondo

26′ fasi confuse di gioco, si lotta a metà campo

22′ sugli sviluppi di una punizione battuta da Zito, la difesa biancorossa allontana senza troppi patemi

15′ Costa dalla distanza con il mancino, pallone alto sulla traversa; nel frattempo ha cominciato a piovere

14′ difficile giocare palla a terra, al momento le due formazioni stanno optando per lanci lunghi a cercare le punte

11′ Sabbione al limite controlla di petto e libera un destro che si spegne sul fondo

10′ lotta e ottiene un buon calcio di punizione dai 30 metri Simone Simeri

7′ fatica a decollare il ritmo di gara, le condizioni del terreno di gioco non aiutano

4′ Terrani pronva a mettere al centro dalla destra, chiude Silva in due tempi

1′ partiti…primo pallone giocato dal Bari

19a giornata Girone C: Casertana-Bari 0-3

Marcatori: 14’st Hamlili (B), 21′ st Simeri (B), 38’st aut Rainone (B)

Casertana (3-5-2) : Crispino, Rainone (c), Caldore, Starita, D’Angelo, Zito, Longo (40’st Paparusso), Clemente (23’st Cavallini), Varesanovic (34’st Adamo), Origlia (23’st Santoro), Silva

A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Zivkov, Ciriello, Matese

All. Ginestra

Bari (4-3-1-2): Frattali, Berra, Sabbione, Perrotta, Costa, Hamlili, Bianco (48’st Awua), Schiavone (44’st Corsinelli), Terrani (27’st Folorunsho), Antenucci (c) (48’st Neglia), Simeri (44’st D’Ursi)

A disp.: Liso, Marfella, Esposito, Floriano, Kupisz, Ferrari, Cascione

All. V. Vivarini

Arbitro: Sig. Francesco Maraviglia (Pistoia) – Assistenti: Sig. Dario Garzelli (Livorno) – Sig. Gabriele Nuzzi (Valdarno)

Ammoniti: Costa, Simeri, Bianco (B)

Espulso: 41’st Adamo (C)

Angoli: 2-0

Recupero: 0’pt, 3’st

Spettatori: 2967 spettatori (550 ospiti)

Note: terreno di gioco in pessime condizioni, pioggia a tratti, temperatura intorno ai 14°C