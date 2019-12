Consiglio Ministri “Decreto legge per salvare Popolare di Bari”

“Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”. E’ il titolo del decreto per il salvataggio di Banca Popolare di Bari, così come modificato in Consiglio dei ministri.

Come riporta l’Ansa, “il testo sarebbe stato approvato senza modifiche sostanziali, ma in Cdm si è scelto di modificare il titolo, esplicitando il sostegno al sistema del Sud.”

“Il premier Giuseppe Conte ha spiegato in Consiglio dei ministri, si apprende da fonti di governo, che chiederà di essere informato sulle azioni che Bankitalia metterà in campo per accertare le responsabilità dei vertici della Banca Popolare di Bari”.

Le risorse per il salvataggio della Banca Popolare di Bari arrivano dal fondo del ministero dell’Economia destinato “alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali”, si legge nella bozza di decreto sul tavolo del Cdm. Le risorse sono “iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze”, rifinanziato per il 2020 “con la Sezione II” della legge di bilancio approvata nel 2018.