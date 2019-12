Lotta al tumore osseo, importante scoperta di una scienziata di Manfredonia

Roma., un tumore maligno che colpisce le ossa e che si presenta soprattutto negli adolescenti e nei bambini. Questo tumore è altamente metastatico”.

Lo riporta il sito www.fanpuglia.it.

La dottoressa autrice dello studio si chiama Mattia Lauriola, 39enne di Manfredonia, esperta in biotecnologie.

Come ripora fanpuglia.it, Mattia Lauriola “nel 2007 è stata in Florida per un internato di oncologia molecolare nel centro Moffitt Cancers Center and Research Institute. Proprio in quella sede ha iniziato uno studio” inerente la tematica indicata.

“Grazie anche alla collaborazione del ricercatore leccese Gabriele D’Uva, la scienziata di Manfredonia è riuscita a individuare anche un gene in grado di rigenerare un cuore colpito da un infarto. Recentemente, ovvero nel 2016, è rientrata in Italia grazie a un concorso da ricercatrice ed è attualmente al policlinico di Sant’Orsola di Bologna nel dipartimento di medicina diagnostica specialistica e sperimentale”.