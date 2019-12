San Giovanni Rotondo, trova 20mila euro e li restituisce. Poi la reazione

“Gino Latino, il nostro storico responsabile di sala, aveva notato un borsello a tracolla abbandonato all’attaccapanni del mio ristorante, era ormai orario di chiusura e nella sala gli ultimi ospiti stavano terminando il loro pranzo. Ricordavo che un ospite affezionato ed esigente aveva un borsello simile”.

“Avevo il suo numero diretto perché l’anziano signore per gravi problemi di salute stava cercando di trasferirsi presso la nostra ridente cittadina e mi aveva chiesto dei contatti per valutare un appartamento in cui traslocare. L’ho subito contattato per accertarmi che l’oggetto ritrovato fosse il suo, e con tutta indifferenza il signore mi rispondeva di avere tutto con se. Intanto la sala si svuotava e del proprietario non c’era alcuna traccia, al ché descrivendogli il borsello lo incitai a ricontrollare con attenzione. Dopo qualche minuto mi invitava a controllare in una delle tasche se all’interno ci fossero i suoi documenti, ricordavo bene, era proprio il suo borsello!”.

“All’interno aveva i risparmi di una vita, ho pensato. Conoscevo la sua situazione salutare, si era confidato con me nei giorni precedenti durante i suoi consueti pranzi. La cosa che ha spiazzato me e la mia brigata, e che spiazzerebbe chiunque si trovasse in questa singolare situazione, è stata la sua reazione al momento della restituzione”.

“Faccio una piccola premessa, siamo abituati agli stati d’animo con cui ospiti e turisti si approcciano a noi, le situazioni personali di chi approda in questa città non sono delle migliori, per fare questo lavoro occorrono qualità adeguate e bontà d’animo. Il nostro non è turismo di svago, e non è affatto una passeggiata riuscire a dare soddisfazione a questo target del settore turistico”.

“San Giovanni Rotondo accoglie e ospita turisti bisognosi di affetto e comprensione, molti hanno storie inenarrabili alle spalle ed il signore in questione sta affrontando una storia davvero difficile, sia da un punto di vista familiare che da un punto di vista di salute, quest’ultima seguita con attenzione e competenza dai nostri medici di Casa Sollievo della Sofferenza. Ragion per cui il signore con esigenze alimentari importanti, dopo le visite giornaliere sovente viene a pranzo da noi”.

“La risposta che abbiamo ricevuto al momento della restituzione del ‘pesante’ borsello è stata: ‘un giorno di questi dimenticherò anche la mia testa‘ ed ancora con la testa tra le nuvole, in tutta tranquillità ha ripreso il suo borsello, ci ha dato le spalle ed è andato via”.