Selezione personale. ASE Manfredonia ricerca società specializzate

Manfredonia, 15 dicembre 2019. L’ASE Spa di Manfredonia sta verificando sul mercato di riferimento la presenza di “potenziali società” specializzante nella selezione del personale, “di comprovato prestigio e professionalità”. Il tutto per “invitarle ad eventuali successive procedure di affidamento per l’assunzione di personale”, con “limiti di spesa non superiori a euro 40.000,00, oltre oneri di legge se dovuti”.

E’ quanto emerge da un recente avviso dell’Azienda Servizi ecologici, con sede nell’insula 48/49 Zona PIP sn, Località Pariti di Caniglia a Manfredonia

Le società del settore eventualmente interessate a successivi inviti di partecipazione alle procedure od affidamenti, ai sensi di legge, devono far pervenire, entro e non oltre 7gg. dalla data del presente Avviso (che porta data 12 dicembre 2019), regolarmente pubblicato in data odierna sul profilo Internet di A.S.E. S.p.A. — Manfredonia (Fg), all’indirizzo di pec: asemanfredonia@pec.it, apposita istanza riportante una sintetica descrizione delle precipue attività esercitate che devono essere compatibili con quanto richiesto e di quant’altro ritenuto utile e necessario per comprovare il prestigio e la professionalità della società.

Focus assunzioni

Nell’ottobre 2019 la società precisò a StatoQuotidiano che “fino al termine del 2019, l’azienda non ha previsto alcuna nuova assunzione, temporanea o indeterminata, di operatori”. “Abbiamo un programma che vorremmo attuare, ma che sarà possibile farlo dopo la definizione di alcuni dettagli e pianificazioni”.

Le ultime assunzioni nell’Ase fanno riferimento ai 16 operatori dopo il sorteggio dello scorso luglio 2019.