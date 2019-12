Un clima da stadio accoglie Salvini alla Fiera del Levante di Bari

Clima da stadio alla fiera del Levante, spazio 7 di Bari.arriva poco dopo le 18,30 e tiene un’ora di comizio. Nel padiglione ci sono 1400 persone, molte in piedi, gli organizzatori ne contano 2500. Bandiere, trombe, colonne sonore e pullman arrivati da ogni provincia.

L’urlo è “Puglia libera” che vuol dire mandare a casa non solo Emiliano ma il governo in carica. Il leader della Lega parte subito con un piglio sprint, a coronamento di quanto detto da chi l’ha preceduto sull’immigrazione dalla regione: “Gli immigrati sono i pugliesi che sono andati via. Porte aperte alle donne e bambini che fuggono dalla guerra ma molti la guerra l’hanno portata nelle nostre città, e a questi la sinistra vorrebbe dare la cittadinanza in anticipo”.

Parla di “diritto alla salute e di come Emiliano dovrebbe vergognarsi della sanità, dei tanti soldi spesi che potrebbero essere utili per i piccoli agricoltori e piccole imprese, ma la Puglia non sa spendere nemmeno i fondi europei che tornano indietro”. Aggiunge il “diritto ad aver l’acqua con un acquedotto che funzione perché la Puglia è di tutti, non solo di chi ha una tessera di partito, e la Lega è garanzia di questo. Noi rispetto agli altri non siamo al servizio di nessuno, di nessun banchiere. Ho proposto un patto di unità nazionale per risolvere 5 emergenze e poi si torni a votare, non ho avuto risposta, eppure siamo il primo partito, potremmo evitare di chiederlo ma io non voglio tornare a governare in un’Italia che ha perso la metà delle sue imprese”. Circa le regionali spiega dal palco: “Il nome del presidente lo decideremo insieme, a me interessa prima la squadra con un progetto serio”.

Non accenna nemmeno alla sardine ma gli interessa “Bella ciao al clandestino: i confini dell’Italia sono sacri e io preferisco ricordare il Piave e non passa lo straniero”.A proposito di Gran Bretagna chiede: “Avete visto cos’è capitato? La prossima volta tocca a noi, non per uscire dall’Europa ma per cambiare le regole”.

Con il leder della Lega tutta la classe dirigente locale, gli europarlamentari Caroppo e Casanova, il vicesegretario federale Andrea Crippa, il segretario regionale Luigi D’Eramo.