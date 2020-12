ASL Bari aderisce al Forum per l’integrità in Sanità

I vertici dell’Azienda sanitaria locale di Bari e provincia hanno deciso di partecipare al Forum per l’integrità in sanità organizzato dall’Associazione Transparency Italia e Reserach and Action(React).

Programma triennale, sostenuto dall’Associazione italiana per l’integrità della Salute, “ volto ad aumentare l’efficacia e l’impatto della strategia anticorruzione delle aziende sanitarie aderenti”, a supportare gli iscritti nel veicolare contenuti e valori etici della trasparenza tramite azioni di sensibilizzazione, disseminazione e comunicazione.

La quota da versare, relativa alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, nella misura di 5.000,00 euro annui oltre Iva. Pertanto la spesa complessiva deliberata dalla Asl barese è di euro 18.300,00.

I promotori del Forum mirano a incrementare l’etica e la responsabilità del sistema sanitario italiano avviando e coordinando una stretta collaborazione con le Asl aderenti, sviluppando test e buone pratiche, strumenti di prevenzione della corruzione, facilitare lo scambio di informazioni con le altre Asl, elaborare suggerimenti e proposte verso altre Istituzioni centrali come Ministero della Salute, Anac, Agenas, garantire una formazione continua inerente il responsabile per la prevenzione della corruzione e i referenti dell’anticorruzione.

Nonchè promuovere la cultura della legalità in società e comunicarla all’interno e all’esterno delle aziende sanitarie.

Associarsi al Forum contempla una procedura di due diligence che prende in esame la posizione attuale in materia di corruzione e gli eventuali casi riscontrabili nel recente passato dell’Asl. Di conseguenza Transparency Italia e React valutano con particolare attenzione i valori espressi e condivisi dai responsabili dell’Azienda sanitaria essendo essi un importante indice di impegno.

La richiesta di adesione è valutata dal Comitato scientifico del Forum,organismo formato da due componenti di Transparency Italia e un membro di React.Nel corso di un anno il Comitato esecutivo stima l’operato e la partecipazione dell’Asl all’interno del Forum e rilascia eventuali raccomandazioni.

Quando emergono accuse di corruzione o di gravi violazioni di altri diritti fondamentali che coinvolgono l’Asl viene aperto un procedimento di sospensione o cancellazione. Misure che possono essere praticate nel caso di addebiti che costituiscono irregolarità etiche contrarie ai principi fondamentali di Transparency e React.

Transparency International nasce nel 1993,sede in Berlino presente in novanta nazioni. Transparency Italia fondata nel 1996, residenza centrale a Milano.

Dall’anno 2015 è attivo Business integrità forum. Prima iniziativa di Transparency Italia dedicata alla promozione della trasparenza e responsabilità nel settore privato. Molte tra le più importanti multinazionali hanno abbracciato il progetto partecipando attualmente a manifestazioni del Forum e collaborando per sviluppare strumenti innovativi contro la corruzione. Alcune imprese partecipanti : Assicurazioni Genera,Pirelli,Snam,Vodafone,Fastweb,Luxottica,Registro Navale,Enel,Edison,Falck Renewables,Telecom,Accia Speciali Terni,Saes Getters.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 15 dicembre 2020