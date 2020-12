Covid, Capitanata “gialla” ma altre 3 vittime a San Nicandro Garganico

San Nicandro Garganico (Foggia), 15/12/2020 – (sannicandro.org) Scaduta ieri l’ordinanza del presidente della Regione Puglia, che inseriva alcuni comuni tra cui San Nicandro Garganico in zona arancione, oggi si ritorna tutti in “zona gialla”, con libertà di spostamenti fuori comune e bar e ristoranti aperti fino alle 18. Una situazione che durerà probabilmente una settimana, dato che si annunciano misure altamente restrittive, sul modello Germania, a ridosso dei giorni di festa natalizi. E intanto, nel giro di tre giorni, il saldo delle vittime dovute in qualche modo al Covid-19 registra a San Nicandro un aumento di tre unità, arrivando a sommarne ormai dodici. Non ce l’hanno fatta, dopo ricovero in terapia intensiva a causa di aggravamento delle condizioni respiratorie, Luigia Vocino (79 anni), Nicola Cursio (72) e Rocco Vocale (80). (sannicandro.org)