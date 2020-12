Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per

l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913.

ATTIVITA’ IN ESSERE:

● Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.

● Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa (in

collaborazione con i Servizi Sociali).

● Servizio consegna spesa alimentare e farmaci a domicilio (compresi farmaci salvavita

da Farmacia Ospedaliera). Numero dedicato 0884.273921, attivo dal lunedì al

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

● Diffusione messaggi informativi alla cittadinanza.

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 14 Dicembre risultano 474 di cui 336 positivi.

SERVIZIO CONSEGNA ALIMENTI E FARMACI:

Servizio Porto Farmaco a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:

– effettuato dalla C.R.I. all’intero del circondario di Manfredonia con n° 3 operatori e

serviti n° 10 utenti.

– effettuato dall’Associazione P.A.S.E.R. all’intero del circondario di Manfredonia con

n° 3 operatori e serviti n° 9 utenti.

Servizio Porto Spesa a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:

– effettuato dalla C.R.I. all’intero del circondario di Manfredonia con n° 3 operatori e

serviti n° 5 utenti.

– effettuato dall’Associazione P.A.S.E.R. Manfredonia all’intero del circondario di

Manfredonia con n° 3 operatori e serviti n° 7 utenti.

SI COMUNICA CHE PER L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER I BUONI PER I CITTADINI CHE HANNO DIFFICOLTA’, DI USARE SOLO I NUMERI

SOTTINDICATI AL FINE DI NON INTASARE LE LINEE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA PASER.

Compilazione assistita di 105 utenze da parte della PASER per la compilazione della

domanda dei buoni.

N.B. Solo per coloro che abbiano oggettive difficoltà a provvedere in autonomia alla compilazione della domanda, è possibile richiedere l’ausilio per la compilazione assistita, sino alle 12,30 del 5 Gennaio 2020; utilizzando gli Uffici Comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti:

– 0884/519684;

– 0884/519683;

– 0884/519688;

– PASER – 3466114054 – ORARI: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì;

– CROCE ROSSA – 0884/519630 – dalle ore 16:30 alle ore 18:30 il martedì e il giovedì;

– ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – 0884/661940 – ORARI: dalle ore 9:30 alle ore 12:30,

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;

– CASA DEI DIRITTI – 0884/541688 – ORARI dalle ore10:00 alle ore 12:00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; sportello riservato a cittadini stranieri anche in relazione alla necessaria mediazione linguistica. (nota stampa)