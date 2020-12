Foggia. Landella: “Canile comunale, stiamo lavorando per la nuova gara”

Foggia, 15 dicembre 2020. “L’Amministrazione Comunale è al lavoro per pubblicare entro gennaio 2021 la nuova procedura di appalto per l’affidamento del canile, con ulteriori criteri e parametri. Il canile Comunale della città di Foggia è tutt’oggi una questione aperta, poiché sia le manifestazioni di interesse, sia le gare indette dall’Ente per la sua gestione sono andate purtroppo sempre deserte”.

“In questo momento drammatico, che pone il Comune dinanzi alle sfide sociali ed economiche dettate dall’emergenza pandemica, l’Amministrazione auspica di poter garantire un tetto e un’assistenza strutturata agli amici a quattro zampe”.

E’ quanto è stato riportato in una nota stampa del Comune.