Foggia torna a volare: “Sarà la base della Protezione civile”

Foggia, 15/12/2020 – (repubblica) “Se superiamo l’emergenza sanitaria e non ci sarà ostruzionismo entro l’estate si volerà dal Gino Lisa” – promette Sergio Venturino presidente del comitato Vola Gino Lisa. I lavori procedono spediti. Entro dicembre saranno concluse le opere fisiche, a marzo i collaudi. “Il successo di uno scalo dipende essenzialmente dai voli low-cost – ammette Venturino -. La pista può ospitare vettori da 150 posti, modello A319 il che significa voli di linea da Foggia per Milano, Palermo e Torino”. E le soddisfazioni per lo scalo aereo foggiano non terminano, certo, qui. “Lo abbiamo trasformato nella base più importante della Protezione Civile italiana. Qui attorno sorgeranno imprese e tutte le attrezzature necessarie a fare di Foggia il punto di riferimento in caso di disastro di tutta l’area sud est dell’Unione Europea” – ha spiegato Michele Emiliano il 16 settembre scorso nel giorno della cerimonia di conclusione dei lavori di allungamento della pista. “Aeroporti di Puglia – fa sapere Venturino – ha deliberato, infatti, un piano industriale pari ad 800 mila euro per la messa in opera di una palazzina che ospiterà la sede della Protezione Civile “. Il Gino Lisa diverrebbe, così, l’unico aeroporto in 300 chilometri di costa adriatica per un bacino di utenza di oltre un milione e mezzo di persone. (repubblica)