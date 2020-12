Il calcio degli anni ‘90

Per gli appassionati di calcio gli anni ‘90 del pallone restano uno dei periodi più belli in assoluto, più ricchi di emozioni e di successi per le squadre italiane. Ma è stato anche il decennio di consacrazione definitiva per alcuni campioni incredibili, sia italiani sia provenienti dall’estero.

In molti sostengono che gli anni ‘90 del calcio italiano siano stati i suoi “anni d’oro”, e non è difficile credere a questa voce. Nonostante un periodo socio-culturale fatto di grandi cambiamenti e di momenti difficili, i tifosi sono sempre rimasti vicini alle proprie squadre del cuore, le cui gesta hanno rappresentato per molti un motivo di svago non indifferente.

Italia ‘90 e l’inizio di un decennio d’oro

Gli anni '90 iniziarono nel migliore dei modi per il Bel Paese, con i mondiali ospitati proprio in Italia, che diedero una buona immagine sportiva e culturale e furono l'occasione per molti tifosi di assistere agli Azzurri al mondiale in casa propria.

Proprio in quell’anno fu Salvatore Schillaci il miglior giocatore della competizione, nonché il miglior marcatore, nonostante l’Italia arrivò soltanto terza. Il torneo venne vinto dalla Germania Ovest, che possedeva una rosa di elevatissima qualità in grado di dare filo da torcere a chiunque.

Il Pallone d’Oro rivoluzionato nel 1995 e le vittorie a 3 punti

Una delle novità più importanti del calcio negli anni ‘90, a livello globale, fu la rivoluzione applicata al Pallone d’Oro. Se prima di quest’anno veniva assegnato soltanto a giocatori europei, dopo la decisione di France Football esso venne assegnato anche a giocatori extracomunitari, e in tal senso il primo a riceverlo fu George Weah, velocissimo attaccante liberiano del Milan celebre per la sua storica rete coast-to-coast.

Un’altra novità fu rappresentata dal passaggio a 3 punti in caso di vittoria, anziché 2. Tale novità venne introdotta dalla Lega Serie A a partire dalla stagione 1994-1995.

Il boom del calcio italiano

Gli anni ‘90 furono importanti per tutti i maggiori campionati europei, e in particolare per la Serie A. Si ricordano infatti gli autentici boom delle famose “7 sorelle”: Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Roma, Lazio, Parma, le squadre più forti a livello nazionale nonché le italiane più temibili in assoluto a livello europeo e mondiale.

Ma non fu soltanto il periodo delle big, perché la Serie A vide anche la risalita di alcune squadre in difficoltà e l’avvento o consacrazione di giocatori importanti, alcuni riusciti ad imporsi e altri no. E’ il caso ad esempio di Roberto Baggio, probabilmente il più forte giocatore della storia del calcio italiano, che vide negli anni ‘90 la sua definitiva consacrazione tra Juventus, Milan, Bologna e Inter.

Ma ci fu anche l’arrivo del Fenomeno Ronaldo in casacca nerazzurra, o del Chino Recoba, che vestì prima la maglia nerazzurra e poi venne prestato al neopromosso Venezia, il quale non riuscì a salvarsi a fine stagione.

Insomma, gli anni ‘90 furono davvero un periodo di grande splendore per il calcio italiano, ma in generale furono gli anni di un rinnovato sentore per il calcio a livello globale, difficilmente replicabile in futuro.