Le App trainano il settore del gioco digitale

Stando agli ultimi studi di mercato, l’industria del gioco d’azzardo è uno di quelli più popolari e in rapida espansione negli ultimi 20 anni, in riferimento al settore terziario avanzato. Anche questo settore negli ultimi mesi ha subito un notevole rallentamento della crescita dovuto alla pandemia dovuta al coronavirus ma da quanto emerge i bilanci continuano ad essere positivi.

A trainare il settore del gioco online sono proprio le numerose applicazioni dei vari giochi d’azzardo presenti negli store dei nostri cellulari. Se prima il gioco online era riservato ai possessori di computer, che si divertivano su portali come ad esempio Gioco Digitale, ora, invece, ci basta solamente il nostro smartphone. L’industria del gioco d’azzardo si è resa conto di quanto potesse essere profittevole creare versioni mobile dei loro giochi famosi ed infatti questo trend è stato più che confermato.

Questa si è rivelata essere una scelta azzeccata, visto che soprattutto in Europa la gli utenti che utilizzano un dispositivo mobile rappresentano i 2/3 dei clienti potenzialmente attratti dalle realtà di gioco della filiera del gioco online. Il primo vantaggio di queste applicazioni è che sono moltissime, negli store sia Android sia IOS, infatti, è presente una vastissima scelta di giochi tra cui scegliere. Il secondo vantaggio è la comodità, infatti, potendo giocare da mobile potremo farlo in qualunque momento della giornata, sia mentre stiamo aspettando il pullman, sia durante la pausa pranzo. Il terzo vantaggio è che esistono tantissime applicazioni che danno la possibilità di giocare in versione demo, quindi senza utilizzare valute reali. Ovviamente, come per il gioco in generale e per il gioco online da pc, è vietato il gioco per i minorenni e sono previsti tutti i controlli tipici. Inoltre, gli smartphone di oggi hanno schermi incredibili e comparti audio sofisticati, il che rende l’esperienza di gioco estremamente realistica e soddisfacente.

Non sorprende, quindi, che molti utenti Android preferiscano giocare ai giochi di casinò sui loro smartphone o tablet. Nella maggior parte dei casi, come abbiamo detto prima, sia i giochi di casinò con soldi veri che quelli gratuiti impressionano con una grafica eccezionale ed effetti audio, che fanno sentire il giocatore come se stesse giocando in un vero casinò reale. I giochi da casinò compatibili con Android riescono a replicare realisticamente l’atmosfera del gioco terrestre mantenendo allo stesso tempo un alto livello di facilità d’uso. Questo permette sia ai giocatori professionisti ma anche a quelli che si avvicinano per la prima volta di comprendere facilmente il meccanismo e divertirsi fin da subito potendo scegliere tra un’enorme vastità di giochi.