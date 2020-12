Manfredonia, disposta sanificazione della scuola “Croce-Mozzillo”

Manfredonia, 15/12/2020 – OGGETTO: Sanificazione plessi IC “Croce-Mozzillo”. “Si comunica che, a scopo esclusivamente cautelativo e preventivo, sabato 19 dicembre

2020 le attività didattiche verranno svolte interamente a distanza per effettuare un’accurata sanificazione nei plessi “Croce” e “Mozzillo”, compreso i locali della scuola dell’infanzia. I docenti avviseranno i genitori degli alunni in presenza mediante avviso scritto sul diario/quaderno degli avvisi con controllo della firma, e i genitori degli alunni che seguono in DDI mediante “Google Classroom”.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Miriam Totaro