Manfredonia, “Il Collegio”: Giulia: “Il meglio del peggio” (in un video)

Manfredonia, 15/12/2020 – “Dalla Puglia con furore”. “Il Collegio” è all’ultima puntata, quella di stasera, martedì 15 dicembre, alle 21.20, su Rai2. Sapremo come andrĂ a finire il fortunato docu-reality con questo ottavo episodio che racconta l’ultima settimana in Collegio che sarĂ necessariamente dedicata agli esami per ottenere il diploma. Giulia Scarano è una delle protagoniste de Il Collegio 5, ha da subito colpito il pubblico per la sua genuinitĂ e simpatia.

Giulia Maria Scarano ha 14 anni di età e viene da Manfredonia, in provincia di Foggia. Biondissima e verace, Giulia ha suscitato molta simpatia quando ha portato le tradizioni gastronomiche della sua terra presentandosi tra i ragazzi de Il Collegio con una bella forma di caciocavallo. Ne ha peraltro donato uno anche alla sorvegliante, insieme a olive e scaldatelli. La giovane pugliese ha affrontato l’esperienza de Il Collegio mostrando tutta la sua vivacità ed il suo carattere fumantino e ribelle. La Scarano ha sempre mostrato una certa impertinenza e spesso insofferente agli schemi.

Sul social Instagram (dove è seguitissima) ha pubblicato un VIDEO dove è concentrato “il meglio del peggio” (ipse dixit) dell’esperienza nel docu-realty RAI.