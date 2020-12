Mastromatteo, la disperazione della famiglia: “Vogliamo il corpo su cui piangere”

Peschici, 15 dicembre 2020. Dopo tre mesi dalla morte di Michele Mastromatteo, il 47enne scomparso da Peschici e ritrovato privo di vita il 25 settembre scorso nel territorio di San Nicandro Garganico, la sua famiglia attende ancora la restituzione del corpo.

La data era prevista dopo il 6 novembre, giorno dell’esame comparativo del DNA, ma il nullaosta per effettuare la degna sepoltura a Mastromatteo non giunge ancora. “Con la collega l’Avv. Fiorella Trocano, proprio qualche giorno fa, abbiamo richiesto formalmente il nullaosta – ha dichiarato alle telecamere di Tele Foggia l’Avv. Giuseppe Falcone, che assiste la famiglia di Mastromatteo. “Abbiamo appreso che la Procura di Foggia ha sollecitato tale richiesta – ha aggiunto – Purtroppo la famiglia ancora non può piangere sul corpo di Michele”.