Posa di lapide nel Chiostro di Palazzo S. Domenico, a commemorazione dei 400 anni dal Sacco dei Turchi

Quattrocento anni fa ebbe luogo lo sbarco dell’Armata Turchesca in Manfredonia, che fu messa a ferro e fuoco. A simili attenzioni erano state soggette altre città dell’Adriatico, da parte di pirati turchi nei decenni successivi alla battaglia di Lepanto. Ma Manfredonia per varie ragioni era gravemente carente di difese, tanto in uomini che armamenti e strutture, per cui più facile fu l’opera devastatrice.

Il Rotary Club Manfredonia ha voluto ricordare quell’evento, con la posa di una lapide commemorativa, per ricordare quel tragico momento della città, ma anche per sottolineare e testimoniare come la pace e la comprensione fra i popoli (uno dei grandi valori base del Rotary) siano invece autenticamente portatrici di conseguenze e valori economici e sociali tutti positivi: oggi rappresentanti del popolo Turco sono a Manfredonia simbolo di cooperazione e di sviluppo.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale (i commissari prefettizi) che ha voluto concedere l’autorizzazione alla posa della lapide nel Chiostro della Casa Comunale, il Palazzo San Domenico

La cerimonia di scopertura della lapide avrà luogo il giorno 16 alle ore 10, con il rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia covid19.

Il Presedente Raffaele FATONE