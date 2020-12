Puglia. Approvati tutti i punti all’ordine del giorno del Consiglio regionale

Bari, 15 dicembre 2020. Il disegno di legge sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato dal Consiglio regionale con 30 voti favorevoli, 16 contrari e 5 astensioni. Con la stessa votazione è stata approvata la legge di assestamento e variazione al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022.

La ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza il 30 novembre è passata con 29 sì, 15 no, 6 astensioni. Il bilancio consolidato 2019 della Regione ha ottenuto il via libera con 28 voti favorevoli, 16 contrari e 6 astensioni.

Il ddl di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per 15.486 euro, ha ottenuto il sì di 30 consiglieri, 7 i voti contrari, 13 le astensioni.