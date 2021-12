(nota stampa). In data odierna, il Sindaco di Manfredonia, visti l’art. 39, comma1, e gli artt. 40 e 41 del D.Lgs n. 267/2000, a seguito delle recenti consultazioni elettorali informa le SS.LL. che, ai sensi dell’art.12 dello Statuto Comunale dispone la convocazione del Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione, per il 21/12/2021 alle ore 16 nella sala Consiliare di Palazzo San Domenico, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: