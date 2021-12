Riperimetrazione area Sin Manfredonia “Inserite aree non inquinate per fare arrivare risorse”

Manfredonia (Foggia), 15/12/2021 – (ansa) “L’approvazione dell’emendamento al decreto Recovery a firma mia e del collega D’attis, sostenuto dal Capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Roberto Pella, con cui si prevede la riperimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale (Sin) e’ un’ottima notizia. A suo tempo tra i Sin furono inserite aree non interessate da attività inquinanti con l’intento di fare arrivare risorse a questi territori che, invece, sono stati solo vincolati impropriamente, comportando oneri del tutto ingiusti a carico dei titolari delle aree interessate.

Ora la revisione dei perimetri di queste aree e’ diventata legge e ringraziamo il Ministro Cingolani per il parere favorevole auguriandoci che il ministero della Transizione Ecologica che guida si metta subito a lavoro per effettuare le opportune verifiche ascoltando gli enti locali,

come previsto dall’emendamento approvato alla Camera”. Cosi’, in una nota, la deputata di Forza Italia e gia’ ministro dell’Ambiente, Stefania PRESTIGIACOMO, Mauro D’Attis e il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Roberto Pella. (ansa)