“Abusi sulla figlia di 3 anni”: orrore in Puglia, condannato papà-pedofilo

LECCE, 15/12/2022 – Arriva la condanna alla pena di 10 anni di reclusione per un presunto “padre orco” accusato di abusi sessuali sulla figlia di appena tre anni.

La sentenza è stata emessa, nel pomeriggio di ieri, dai giudici della prima sezione collegiale (presidente Fabrizio Malagnino) che ha condannato un 70enne anche al risarcimento del danno in separata sede, in favore della vittima, della sorella e della madre, che si erano costituite parte civile con gli avvocati Mario Urso e Giuseppe Castelluzzo. I giudici hanno disposto nei confronti dell’imputato anche la perdita della potestà genitoriale e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dai luoghi frequentati dai minori.

Invece, il pm Maria Rosaria Petrolo, al termine della requisitoria, aveva invocato la condanna a 13 anni. L’imputato rispondeva dell’accusa di violenza sessuale aggravata. Assistito dagli avvocati Silvio Caroli ed Ada Alibrando, potrà presentare ricorso in Appello appena verranno depositate le motivazioni della sentenza. I fatti si sarebbero verificati per circa due anni, fino al dicembre del 2016, in una paese del Sud Salento. Le indagini presero il via, dalla denuncia della madre della bambina. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.