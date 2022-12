Festival Internazionale dei suoni garganici. Manfredonia 23-24-25-26-27 Dicembre

Il “Festival Internazionale dei suoni garganici” si celebrerà quest’anno nella splendida cornice del centro storico di Manfredonia dal 23 al 27 Dicembre.

L’evento, che ormai ha assunto una proiezione internazionale, è organizzato dall’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia con la collaborazione della Regione Puglia e di Puglia Promozione.

La città di Manfredonia considerata la “Porta del Gargano” accoglie anche quest’anno gli artisti, portatori delle nuove tendenze della musica tradizionale, che si esibiranno lungo le strade del centro storico della città e nei vicoli più suggestivi.

Il programma prevede la partecipazione di gruppi di caratura internazionale di riconosciuto prestigio, che si esibiscono in danze e musiche popolari e che hanno consolidato il festival come punto di riferimento per gli appassionati di musica tradizionale.

La filosofia che ispira l’evento è la volontà di mostrare la diversità di culture, con un marcato carattere internazionale e trovare le giuste contaminazioni legate al territorio del Gargano.

Manfredonia è situata ai piedi del Gargano, conosciuto come lo sperone d’Italia, è un promontorio montuoso dove si trovano borghi dalla storia millenaria, l’area marina protetta delle Isole Tremiti e la bellissima foresta Umbra. Quest’enorme diversità di ambienti, unica nel suo genere, rende il Gargano e la stessa Manfredonia un luogo davvero speciale che si presta come la destinazione ideale per un viaggio all’insegna della natura, storia, cultura e tradizione.

L’evento prevede 5 spettacoli musicali, 2 mostre fotografiche della città, 2 esposizioni presepiali, 5 show cooking, visite guidate e aperture straordinarie degli attrattori culturali della città per ogni giornata. Durante gli spettacoli generalmente vengono distribuiti i gadget legati all’evento e sarà possibile interagire con gli artisti che sfileranno per strada per conoscere meglio la loro cultura e gli strumenti che suonano.

L’info point turistico della Pro loco di Manfredonia è situato in Via Maddalena, 99 e sarà il centro dell’intera manifestazione.

vieni a vivere le vibrazione della musica tradizionale a Manfredonia, citta dell'accoglienza, che ti aspetta per godere in assoluto relax il periodo natalizio che ci accingiamo a vivere.

Info generali programma evento: cell. 3479112734 – 0884 939670

Info e prenotazione visite guidate cell. 340 1052608 – 348 8137728