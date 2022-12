Foggia: Associazioni cercano in extremis di fermare affidamento ad Amiu

Foggia, 15 dicembre 2022 – Un ultimo tentativo per tentare di evitare l’affidamento ad Amiu. Un partito politico, delle associazioni e alcuni cittadini molto informati provano in extremis a impedire l’affidamento ad Amiu Puglia del servizio di igiene urbana del comune di Foggia esteso per altri nove anni.

Nel documento viene avanzata una formale istanza di annullamento in autotutela della delibera dei commissari straordinari che ratifica la scelta presa. In alternativa potrebbe esserci la proposta di ricorso al Tar Puglia e di agire ulteriormente per vie legali.

A sottoscrivere la diffida inviata alla commissione straordinaria sono l’Avv. Nicola Zingrillo, segretario cittadino di Azione, l’Avv. Giuseppe Potenza, presidente provinciale di Konsumer Italia, Lucia Aprile, presidente del comitato cittadino ‘La Società Civile’, Marcello Sciagura, Giorgio Cislaghi e gli Avv.Ti Oreste Di Giuseppe e Michele Vaira.

Da notare la presenza di diversi importanti legali della città: un gruppo nato per difendere i diritti e gli interessi dei cittadini foggiani in tutte le sedi opportune.

Si ricorda che a Palazzo di Città domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione della campagna informativa sulla raccolta differenziata dell’organico in alcune aree cittadine.

Inoltre nella stessa giornata di domani è prevista una manifestazione, contro la scelta dell’affidamento ad Amiu promossa dal comitato ‘La Società Civile’.

Si allega il documento integrale inviato alla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia:

