L’albero di Natale dei foggiani? Ora si abbina anche all’arredo di casa

Stato Donna, 15 dicembre 2022. L’albero di Natale innevato è una delle mode che nei negozi di Foggia tira gli acquisti. Con le bombolette spray vendute a parte o con l’effetto bianco già sui rami, questo stile ha frenato il rosa acceso che impazzava negli ultimi due anni per le decorazioni. La scelta si orienta sul bianco o il rosa pallido oppure, secondo gli standard tradizionali, rosso, dorato, verde.

Dopo aver monitorato le accensioni di alberi di Comuni, le case di Babbo Natale, gli allestimenti davanti ai negozi, le scelta di un albero artigianale, vediamo un po’ cosa scelgono i foggiani per l’abete che è solo una parte degli addobbi natalizi. Per esempio di gran moda sono le giostrine natalizie, vere e proprie ambientazioni tipo presepe che sono riproduzione di un singolo paesaggio. Possono essere più o meno grandi, anche avere la loro imponenza, e allora si vedono ruote panoramiche o treni a lunga percorrenza o case che svettano verso l’alto.

Si collocano sotto l’albero, o su qualche tavolino di casa corredati di musichetta. Mai fuori moda è lo schiaccianoci, classiche sono le renne, gli gnomi sotto l’albero, in giro si vedono anche angeli dipinti di blu carico che fanno bella mostra su una credenza.

Una novità che non tutti i negozianti contemplano è il cosiddetto “albero candy” dove ogni decorazione è un finto dolcetto, a forma di biscotto o di bastoncini di zucchero bianchi e rossi, amaretti e caramelle in pasta d’argilla, o allestiti con variopinte bolle colorate.

Ma i foggiani sono più tradizionalisti o innovatori per l’albero di Natale in casa? Lo chiediamo alla titolare del Garden Piccolo Giardino Angelica Cavallaro, che in questo settore lavora da 40 anni. “Dipende, c’è la tendenza all’albero tradizionale, british, e c’è quella più ‘frivola’, diciamo verso il rosa e il glicine. Noi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre abbiamo la fila di gente per entrare, tutti vengono qui a farsi un’idea di quali siano le tendenze. Sicuramente l’albero si rinnova, non è più come ai tempi dei nostri genitori in cui l’albero era sempre lo stesso con le stesse decorazioni. Se su un albero tradizionale ci metti in un po’ di blu, o di bordeaux ci sta bene lo stesso, questo cerchiamo di far capire ai clienti. Sì i foggiani sono più tradizionalisti, ma poi c’è sempre chi fa l’albero modaiolo, anzi, una tendenza delle giovani coppie è quello di fare l’albero abbinato all’arredamento di casa”.

I regali per Natale? “Il pensierino è un centrotavola, o una pianta sempreverde, si preferisce questa a un oggetto di cui ormai siamo pieni. Per un matrimonio io ho consegnato 150 bonsai, era una bomboniera”, ci dice la titolare del Garden. E l’agrifoglio? “Non solo agrifoglio ma anche vischio, alla tradizione del bacio sotto questi rami ci tengono in tanti, anche i foggiani. Riguardo all’agrifoglio ne vendiamo tanto, abbiamo i nostri alberi e li tagliamo direttamente dalla pianta, spesso in composizione con il vischio che va più a capodanno. Sono dei portafortuna e sono classici che non sono mai usciti fuori moda”.