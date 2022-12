Libri, Pellegrino: “Storia dell’Oculistica in Capitanata dalle origini alla Università di oggi”

Foggia, 15 dicembre 2022 – E’ una monografia dedicata alla Storia dell’Oculistica in Capitanata dalle origini alla Università di oggi, pubblicata da Andrea Pacilli Editore, il nuovo lavoro di ricerca sulla sanità di Capitanata del dottor Lorenzo Pellegrino, fra le altre cose presidente della sezione della Società di Storia Patria di Manfredonia.

“La Medicina è nata con l’uomo e si è identificata nella sofferenza umana, – scrive il Prof. Nicola Delle Noci nella prefazione – l’Oculistica è nata con la medicina poiché vedere se stessi e ciò che ci circonda è il primo atto cosciente del nostro vivere ora e millenni di anni fa e la perdita di questa meravigliosa capacità non poteva non essere considerata di primaria importanza dall’homo sapiens e dai suoi discendenti”.

Il lavoro di Pellegrino privilegia l’aspetto evolutivo della storia dell’oculistica foggiana. Le documentazioni e le notizie riportate intendono mettere in evidenza non tanto la situazione del momento quanto, in rapporto al prima ed al dopo, i cambiamenti che vanno realizzandosi. L’obiettivo è “riempire” un’altra pagina della storia sanitaria della Capitanata, inserita in un progetto più ampio, avviato da diversi anni da Pellegrino, che studia da un punto di vista storico lo sviluppo delle diverse branche specialistiche chirurgiche e mediche, come la Cardiologia, la Gastroenterologia, la Dermatologia, la Pneumologia, la Psichiatria, le Malattie Infettive.

Se in merito ai tempi lontani della Daunia antica è possibile soltanto avanzare alcune ipotesi, tutte da verificare, già a partire dal Quattrocento fino alla prima metà del Settecento è ben documentata in Capitanata la presenza degli esercenti le arti sanitarie, anche di quelle cosiddette minori, senza che, tuttavia, si abbia alcuna documentazione disponibile di attività che riguardano l’Oculistica, come di tutta la Medicina e Chirurgia. È dunque nell’Ottocento che nasce l’Oculistica in Capitanata. Compaiono le prime diagnosi negli Ospedali di Foggia dove, agli inizi del Novecento, è presente lo specialista ed una sala di Oculistica. Interventi vengono eseguiti anche in ospedali più piccoli, come quello di Monte Sant’Angelo. Sempre nella prima metà del Novecento si avvia l’Oculistica nel territorio, sia in istituzioni socioassistenziali del fascismo che con le mutue che proseguiranno diffondendosi in tutti i comuni fino alla riforma sanitaria. Nella seconda metà del Novecento, poi, l’Oculistica si afferma e si diffonde come branca autonoma negli ospedali più grandi con un processo di gemmazione dai reparti di Chirurgia generale. Si concretizza, inoltre, alla fine del secolo un ulteriore progresso con la istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Oftalmologia ed oggi dei Dipartimenti. I risultati positivi sono evidenti, sotto ogni punto di vista: tutto sta cambiando in meglio, accostando la realtà sanitaria della Capitanata a quella delle città italiane con le sedi universitarie più antiche.