Manfredonia, Piazza del Popolo manca della vera essenza del Natale: il presepe

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/12/2022 – Chissà in quanti, si sono accorti che nella centralissima Piazza del Popolo di Manfredonia, diversamente dagli scorsi anni e salvo auspicabili ripensamenti dell’ultima ora, non sia ancora stato allestito ciò che rappresenza la vera essenza del Natale: il presepe.

Credo, senza voler peccare di “autorefenzialismo cittadino”, che poche città in Italia, come Manfredonia, possano vantarsi di aver allestito in tutti questi anni, un presepe in cartapesta stupendo per colori e dettagli, forgiato dalle miracolose ed artistiche mani del noto cartapestaio sipontino Matteo Trotta. Il bue e l’asinello, San Giuseppe con Maria ed il bambinello Gesù, i pastori e le pecorelle, i re Magi sui cammelli, sono tanto belli, da sembrare veri e durante le festività natalizie ammirati dalle migliaia di turisti che si riversano nella centrale piazza, attratti da cotanta ed incredibile bellezza.

I personaggi del presepe, in parte di proprietà del Comune di Manfredonia ed in parte di Matteo Trotta, essendo rimasti lo scorso anno in piazza del Popolo per alcuni mesi, sono stati danneggiati dai fenomeni metereologici e da atti vandalici, pertanto, necessitavano di lavori di restauro che normalmente prevedono esborsi economici per l’acquisto delle vernici necessarie per la riparazione. In soldoni, da quanto mi è parso di comprendere, il presepe avrebbe potuto essere restaurato e montato in piazza del Popolo previo esborso economico di una somma pari ad € 1500. Encomiabile l’impegno dell’associazione “Io sono partita Iva”, per aver arricchito la città predisponendo per queste festività natalizie le luminarie e la sfilata, nei giorni festivi degli elfi, Minni, Topolino e Babbo Natale che richiamano migliaia di turisti in città.

A ciò aggiungasi tra le iniziative natalizie attrattive, la ruota panoramica sul lungomare ed infine, numerosi manifestazioni natalizie e non, che si celebrano, praticamente, ogni settimana da inizio dicembre sino alla Epifania, grazie al contributo economico degli sponsor che evidentemente hanno a cuore la città. Il Comune di Manfredonia, notoriamente, non è in grado di sostenere alcuna iniziativa culturale che preveda impegni di spesa pubblica, pertanto, l’unica speranza di vedere il presese montato in piazza del Popolo sarebbe, a questo punto, rimessa alla iniziativa economica dei privati.

In fondo, tanti sono gli sponsor che in questo periodo stanno finanziando manifestazioni di ogni genere. Basterebbe un altro piccolo sforzo economico per procedere alla installazione del presepe in piazza, sperando che il tempo, come si dice, per procedere al montaggio, non sia scaduto”. Antonio Castriotta