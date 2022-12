Manfredonia-Polimnia: una brutta pagina di sport. Sipontini in finale di Coppa Italia Eccellenza

StatoQuotidiano.it San Ferdinando di Puglia, 15 Dicembre 2022.

Il Manfredonia Calcio scrive la storia e si qualifica per la finale di Coppa Italia Eccellenza, dove affronterà il Manduria di Pignataro e company. Gara di ritorno praticamente farsa, con il Polimnia che si presenta in 7 con alcuni minuti di ritardo, sul terreno di gioco del Comunale di San Ferdinando di Puglia. Dopo il fischio iniziale del direttore di gara, e 37secondi di gioco, un calciatore del Polimnia si accascia per un infortunio, e non disponendo di cambi in panchina, l’arbitro da regolamento, non può far altro che sancire con il triplice fischio la fine del match. Una brutta pagina di sport che non fa onore alla categoria. Giocatori in festa sotto la Gradinata Est a festeggiare il primo traguardo stagionale.

A cura di Antonio Monaco. San Ferdinando di Puglia, 15 Dicembre 2022