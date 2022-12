Turismo da record a Mattinata nei primi dieci mesi del 2022

MATTINATA (FOGGIA), 15/12/2022 – “Un grande risultato, entusiasmante e soprattutto storico per la nostra Comunità, confermato dall’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio di PugliaPromozione, con numeri che superano anche quelli delle annualità passate.

La strategia di éXtraStagionalizzazione messa in campo dall’Amministrazione comunale da i suoi risultati: concreti, evidenti, tangibili! Una strategia premiata dai numeri degli arrivi ma soprattutto di quelli relativi alle presenze: 174.825 presenze da gennaio a ottobre di quest’anno. Numeri sostanziati dalla esponenziale crescita del gettito dell’Imposta di Soggiorno Comunale passata da € 133.000 ca. del 2020 (prima annualità Covid) ai 211.00,00 del 2022 (dato aggiornato a ottobre quindi ancora suscettibile di crescita). Crescono, rispetto al 2021 inoltre, anche gli arrivi (+10% – dal 22% del 2021 al 32% del 2022) e le presenze (+8% – dal 21% del 2021 al 29% del 2022) dei turisti stranieri.

Confrontando le annualità 2021-2022, se nel periodo estivo i dati restano stabili ed in linea con quelli tradizionalmente rilevati, segnando comunque una leggera crescita del 3%, sono di assoluto rilievo i risultati primaverili, cartina al tornasole per una prima concreta misurazione della èXtraStagionalizzazione richiesta a gran voce dagli Operatori Economici. Ebbene, qui le evidenze parlano di una crescita dell’80% ca. per gli arrivi e di un altrettanto importante +78% per le presenze. , segnando comunque una leggera crescita del 3%, sono di assoluto rilievo i risultati primaverili, cartina al tornasole per una prima concreta misurazione della èXtraStagionalizzazione richiesta a gran voce dagli Operatori Economici. Ebbene, qui le evidenze parlano di una crescita dell’80% ca. per gli arrivi e di un altrettanto importante +78% per le presenze.

La macro-proienzione regionale sui dati post-estivi e la registrazione in itinere dei versamenti dell’Imposta di Soggiorno locale, lasciano intravedere dati confortanti anche per i mesi autunnali. Un traguardo questo, che ci consegna uno scenario di grande fiducia e dinamica prospettiva per l’attrattività del nostro Territorio, a testimonianza di concreta espressione e attuazione delle preziose pagine del Piano Strategico del Turismo Condiviso – Mattinata 2025, frutto del lavoro coordinato tra l’Amministrazione comunale, la Regione Puglia, gli operatori turistici e gli stakeholder locali, italiani ed esteri.

I risultati raggiunti sono il frutto di una azione combinata tra Amministrazione comunale e operatori dell’Ospitalità infatti, se da un lato le politiche e la strategia messe in campo a livello pubblico hanno il fine di potenziare l’appeal e l’attrattività di Mattinata come destinazione turistica, dall’altro gli operatori attraverso le loro azioni contribuiscono sensibilmente alla crescita della competitività dell’offerta sul mercato nazionale ed internazionale. Questi dati dimostrano la crescita dell’intero comparto dell’industria turistica locale.

Infatti, facendo riferimento ai dati del report (presentato a marzo 2022), di analisi economico-territoriale realizzato da Isnart per Unioncamere Puglia, in collaborazione con le Camere di commercio pugliesi viene evidenziato che la spesa media giornaliera dei turisti in Puglia è pari a 118,31 euro (51,20 euro per alloggio più 67,11 euro per vitto e servizi). Ciò significa che il totale delle presenze registrate ha sviluppato una ricaduta economica per l’economia locale pari a più di 20 milioni di euro.

Turismo da record a Mattinata nei primi dieci mesi del 2022